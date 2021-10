Mercedes: Hamilton zonder stop teruggevallen tot "achter in punten"

Nadat hij de race in 2020 won en daarmee wereldtitel zeven veiligstelde, kwam Lewis Hamilton in de Turkse GP van 2021 niet verder dan de vijfde plaats. Daarmee hield hij de schade beperkt na het inlossen van een gridstraf, maar toch overheerste het gevoel dat er meer mogelijk was. Met acht ronden te gaan werd de Mercedes-coureur namelijk alsnog naar de pits gehaald, terwijl hij zelf dacht aan het uitrijden van de race op zijn eerste set intermediates. Direct na de race verklaarde het team al dat het bang was dat Hamilton ver zou terugvallen als hij geen pitstop zou maken en uit berekeningen die na de race werden uitgevoerd, had dat inderdaad het geval kunnen zijn. Dat vertelde trackside engineering director Andrew Shovlin in This Week with Will Buxton op Motorsport TV.

“Als de banden op het moment dat wij hem binnenhaalden stabiliseerden en tot de finish consistent bleven, hadden we de plek aan Sergio [Perez] verloren, maar waren we voor Charles [Leclerc] op P4 gebleven. Maar dat scenario gaat uit van geen extra slijtage, terwijl duidelijk was dat de banden minder werden”, benoemt Shovlin het gunstigste scenario. “De berekening die we pas na de race konden doen, was om de degradatie te nemen die we zagen bij Esteban. Hij reed als enige de race uit op één set inters. Als we die degradatie toepassen op Lewis, dan zou hij veel plaatsen verliezen, tot de achter in de punten. Op basis van die degradatie had hij zelfs in een gevecht kunnen belanden met [Carlos] Sainz. Die berekening kan je live niet doen, omdat je afhankelijk bent van informatie uit de toekomst.”

Waarom Mercedes luisterde naar Hamilton

Hamilton lag op het moment van zijn pitstop nog op de derde positie. Toen uit de berekeningen van Mercedes bleek dat het podium ook zonder stop niet haalbaar zou zijn, besloot het team om het verlies te beperken en de Brit alsnog naar binnen te halen. “Het wordt een soort gokkersdilemma, waarbij je weet dat je op dat moment niet het optimale hebt gedaan maar hoe maak je dan nog het beste van de rest van de race?”, zei Shovlin. “Het begon steeds meer te lijken dat stoppen voor nog een set de beste plek aan de finish ging opleveren en het veiligste was, zelfs als je de graining moet doorstaan.”

Het was oorspronkelijk zelfs de bedoeling dat Hamilton ongeveer gelijktijdig met podiumfinisher Sergio Perez naar de pits zou komen, maar op eigen verzoek bleef de coureur doorrijden. Mercedes vertrouwde daarbij volgens Shovlin op het oordeel van Hamilton in de lastige condities. “De coureur verkeert in een van de beste posities om te weten hoe de banden aanvoelen, hoeveel grip er is. Door hun vele jaren ervaring hebben ze een gevoel hoe ver ze ermee kunnen komen, en daarom luisteren we goed naar wat Lewis op zo’n moment te zeggen heeft”, aldus Shovlin. “Maar in dergelijke races is het zo moeilijk om alles goed te krijgen. Onze beslissing was of we terug in positie konden komen om te vechten voor de overwinning of de strijd voor het podium. Dat was de drijfveer achter het nemen van berekende risico’s in het laatste derde deel van de race.”

