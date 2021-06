Tech: Krijgt Hamilton dit weekend een aangepast stuur van Mercedes?

Lewis Hamilton had bij de tweede herstart van de Grand Prix van Azerbeidzjan de leiding overgenomen van Sergio Perez, maar de Mercedes-coureur schoot bij de eerste bocht rechtdoor de uitloopstrook op. Dat gebeurde nadat hij per ongeluk een knopje op zijn stuur had ingedrukt waardoor de rembalans volledig naar de voorwielen werd verplaatst.

Hamilton gaf zijn fout na de race onmiddellijk toe, maar ook Mercedes stak de hand in eigen boezem. Het team vindt dat het z'n coureurs een auto moet geven die beter bestand is tegen dit soort foutjes. "Lewis maakt zo weinig fouten. Dat is wat hem echt onderscheidt van sommige andere coureurs", zei technisch directeur Mike Elliott na afloop van de race. "Het is onze plicht om te proberen hem een auto te geven waarin het moeilijker voor hem is om fouten te maken."

De mogelijke oplossing voor de Franse Grand Prix van dit weekend zou wel eens heel simpel kunnen zijn, zoals een wijziging in de software of een beschermkapje over de bewuste 'magische knop', maar mogelijk moet Hamilton ook iets doen aan de plaatsing van zijn handen.

De positie van met name de linkerhand van Hamilton bij de start van een race is voer voor discussie. Hij houdt die hand namelijk vaak bovenop het stuur en niet in de daarvoor bestemde handgreep.

Stuurwiel van Lewis Hamilton Illustratie: Giorgio Piola

Maar precies op de plek van die linkerhand bevindt zich ook het knopje voor de rembalans. Mogelijk verklaart dat waarom die knop zo gemakkelijk in werking werd gesteld tijdens de ultrakorte sprint naar bocht 1 in Baku. "Hij maakte een fantastische start", legde Elliott uit. "Hij kwam naast Perez te zitten en toen hij en Perez van positie wisselden, maakte Lewis een stuurbeweging. Daarbij raakte hij de magische knop en helaas voelde hij niet dat hij dat deed."

Hamilton gebruikt sinds 2019 een nieuw stuurwiel met slechts één koppelingspeddel (aan de rechterkant van het stuur) in plaats van de gebruikelijke twee peddels, zoals Valtteri Bottas die gebruikt.

Stuurwiel van Valtteri Bottas Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Wat doet die 'magische' remknop?

Door het activeren van de magische remknop schakelt alle remkracht naar de voorwielen. Normaal gesproken hebben de coureurs hun rembalans ingesteld op zo'n 40 tot 50 procent op de achterwielen en 50 tot 60 procent op voorwielen, afhankelijk van de bocht die ze naderen. Via de rembalansknoppen en draaischakelaars op het stuurwiel kunnen ze die balans op verschillende manieren aanpassen. Dede magische remknop gooit echter in één keer alle rembalans naar voren en wordt vooral gebruikt als middel om de voorbanden op te warmen bij bijvoorbeeld een start of herstart.

Wanneer de functie wordt ingeschakeld, verschuift de rembalans dus bijna volledig naar de voorremmen en dat is precies wat er fout ging bij Hamilton. Per ongeluk kreeg hij opeens 90 procent voorwaartse remkracht, waardoor de voorremmen blokkeerden en hij geen andere keuze had dan uit te wijken in de eerste bocht.