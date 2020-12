Heeft Mercedes Hamilton nog wel nodig? Verstappen: “Natuurlijk”

Met alleen de Grands Prix van Sakhir en Abu Dhabi nog te gaan is er nog altijd geen witte rook als het gaat om een contractverlenging van Hamilton bij het Duitse fabrieksteam. De zevenvoudig wereldkampioen ontbreekt dit weekend op de grid na een positieve coronatest en wordt vervangen door Mercedes-talent George Russell. Ondanks dat het voor de 1.85 meter lange coureur behelpen is in de krappe cockpit van de W11, zijn zijn prestaties vooralsnog uitstekend. De 22-jarige Brit was de snelste man op de eerste dag van het raceweekend en greep in de kwalificatie maar net naast de pole door een fractie langzamer te gaan dan vaste waarde Valtteri Bottas.

De verrichtingen van de invaller zijn dermate indrukwekkend dat sommigen zich afvragen of Mercedes er niet beter aan zou doen om de contractonderhandelingen met Hamilton af te breken en het zitje aan Russell te geven. Mogelijk worden de resultaten in de kwalificaties en races er namelijk niet heel erg anders van met Russell achter het stuur, terwijl de Formule 2-kampioen van 2018 wel vele malen goedkoper is om op de loonlijst te hebben dan Hamilton.

Gevraagd of Mercedes Hamilton eigenlijk nog wel nodig heeft, laat Max Verstappen, die zich als derde kwalificeerde voor de GP van Sakhir, weten: “Natuurlijk wel, want hij maakt op cruciale momenten het verschil. Dat is de reden waarom hij zevenvoudig wereldkampioen is.” Russell, die later op zondag dus voor het eerst van de eerste startrij vertrekt, roemt Hamilton om dezelfde reden en twijfelt er niet aan dat Mercedes graag verder wil met de recordvoudig Grand Prix-winnaar: “Zoals Max zei, coureurs als Lewis maken het verschil op de belangrijke momenten, wanneer er druk op de ketel staat. Daar heeft Lewis gedurende zijn gehele carrière in uitgeblonken. Hij is een superster en als je Toto [Wolff, teambaas van Mercedes] bent, natuurlijk wil je hem [Lewis] dan in je auto hebben.”

Wolff verklaarde eerder dit weekend dat de prestaties van Russell geen invloed hebben op de gesprekken met Hamilton. “Ik respecteer Lewis vooral om wie hij is, hoe hij presteert en welke records hij allemaal bij elkaar heeft gereden. Wat er dit weekend ook gebeurt, het zal geen enkel gevolg krijgen in onze contractonderhandelingen”, maakte de Oostenrijker vrijdag duidelijk. Doordat Hamilton momenteel in quarantaine zit, heeft een en ander wel vertraging opgelopen.

