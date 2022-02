Mercedes legt uit waarom het met de W13 terugkeert naar zilver

Mercedes heeft in zijn racehistorie altijd in het zilver geracet, wat leidde tot de bijnaam 'Silver Arrows'. In het F1-seizoen 2020 switchte het Duitse merk naar de zwarte kleur om daarmee een sterk signaal af te geven in de strijd tegen racisme. Het team werkte verder nauw samen met Lewis Hamilton om diversiteit te verbeteren door middel van het Accelerate 25-programma en richtte het samen Ignite op. Dit is een liefdadigheidsinstelling die ondervertegenwoordigde groepen laat kennismaken met bijvoorbeeld de technische industrie of wetenschap. Met de lancering van de nieuwe Mercedes W13 viel meteen op dat de renstal weer teruggaat naar de zilveren kleur, met behoud van een aantal zwarte elementen.

Onderzoek het ontwerp van de nieuwe F1-auto: Foto's: De nieuwe zilveren Mercedes W13 voor het F1-seizoen 2022

Mercedes-teambaas Toto Wolff legt de beslissing uit. Hij stelt dat de officiële kleuren van het team vanaf heden zilver en zwart zijn. "De zwarte kleurstelling was een duidelijk statement in onze missie om een team te worden met meer diversiteit", vertelt de Oostenrijker. "Het is onderdeel geworden van onze DNA, maar de zilveren kleur is net zo goed onze DNA. Het is onze historie. Als team zijn we van de Silver Arrows langzamerhand gegroeid naar een renstal met meer diversiteit en inclusiviteit. Dit is dan ook de reden dat we verdergaan met de zilveren en zwarte kleur."

"Het vergroten van de diversiteit van ons team gaat niet over het halen van een evenredig aandeel, maar over het werven van de beste mensen, ongeacht etniciteit, geslacht, religie of seksuele geaardheid", vervolgt de teambaas. "Ons werk is om mensen te inspireren die anders misschien dachten dat een carrière in de engineering, technologie of autosport nooit iets voor hen zou zijn. Het zal de talentenpool voor ons vergroten. Een diversiteit in ons personeel stimuleert onze prestaties."

Mercedes boekt succes met Accelerate 25

Mercedes maakte onlangs bekend dat het vooruitgang boekt met het Accelerate 25-programma. In het eerste jaar kwam 38% van het nieuwe personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. De doelstelling werd met 25% overschreden. Het aantal vrouwelijke werknemers is gestegen van 12% naar 14%, terwijl het aantal werknemers uit etnische minderheden steeg van 3% naar 6%.

De nieuwe Mercedes werd vrijdag gepresenteerd en werd meteen onderworpen aan een shakedown op het circuit van Silverstone, daar waar Aston Martin, Williams en Red Bull Racing eerder al de eerste meters maakten met de nieuwe F1-auto. Volgende week starten de F1-wintertests in Barcelona.