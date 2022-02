Mercedes legt uit: Dit verandert er motorisch voor F1-seizoen 2022

Voorafgaand aan het seizoen 2022 krijgen teams te maken met grootste technische verandering in jaren. Het grondeffect keert terug als de voornaamste manier om downforce te genereren en verandert het complete concept van de auto. Dit lijkt vooral het chassis en het aerodynamische pakket te raken, terwijl de motorische afdeling ongemoeid lijkt te blijven. Het reglement voor de krachtbronnen gaat immers pas in 2026 op de schop als het elektrische vermogen wordt opgekrikt en de MGU-H sneuvelt. Desondanks hebben Mercedes-werknemers op de motorische afdeling in Brixworth ook al extreem hard moeten werken voor aankomend seizoen.

De gevolgen van het nieuwe chassis

Dat begint volgens Hywel Thomas, hoofd van Mercedes High Performance Powertrains, bij het nieuwe chassis. "Ieder jaar analyseren we hoe we de krachtbron zo goed mogelijk kunnen integreren in het chassis. Doordat we in 2022 met een compleet nieuw chassis te maken krijgen, moesten we ook helemaal opnieuw kijken naar de plaatsing van onze motor", legt Thomas uit. Het hangt nauw samen met de 'sensitive areas', oftewel delen van de auto die cruciaal zijn voor het aerodynamische pakket en waar de plaatsing van de motor absoluut geen hinderlijke concessies aan mag doen.

"Sommige delen zijn cruciaal voor het verkrijgen van een goede rondetijd en andere delen zijn daar minder gevoelig voor. Wat wij met de krachtbron moeten doen, is zover mogelijk wegblijven van die cruciale gebieden. Dit is belangrijk om zoveel mogelijk vrijheid te geven aan de ontwerpers van onze auto." Het gaat met andere woorden hand-in-hand waardoor het nieuwe chassis wel degelijk implicaties voor de motor heeft. "Door het nieuwe reglement hebben we de plaatsing van de motor en ook ons eigen pakket fundamenteel anders moeten bekijken. Maar dat biedt ook juist kansen. Het spreekt namelijk veel meer tot de verbeelding bij de engineers. Door het nieuwe reglement zijn die 'gevoelige' gebieden compleet veranderd en hebben wij die gebieden samen moeten ontdekken, vooral om te weten welke compromissen we met het chassis of juist met de motor moesten sluiten."

E10-brandstof: Grootste verandering sinds 2014?

Ook voor de krachtbron zelf is er het één en ander veranderd. Op weg naar duurzame brandstoffen stapt de Formule 1 dit jaar over op E10-brandstof, oftewel brandstof met tien procent bio-ethanol. "Dat is op motorisch vlak zelfs de grootste verandering sinds de introductie van de hybride krachtbron in 2014", is Thomas stellig. "In het hele hybride tijdperk gebruiken we overigens al bio-componenten in onze brandstof. Zo was het verplicht om 5,75 procent van die bio-elementen in de brandstof te hebben. We waren nog vrij in deze keuze welke middelen we daarvoor zouden gebruiken, maar dat is dit jaar compleet veranderd. Het percentage bio-elementen is omhooggegaan naar tien procent en je moet daar nu ook verplicht bio-ethanol voor gebruiken."

Het is een niet te onderschatten ingreep. Zo heeft Honda het vermogensverlies op twintig pk geschat en probeert het Japanse merk al het mogelijke te doen om dat terug te winnen. Bij Mercedes is de uitdaging even groot. "De overstap naar ethanol betekent dat de motor anders zal reageren op de brandstof. Op sommige vlakken zijn we blij met hoe we die ingreep hebben opgevangen, maar op andere vlakken zijn we eerlijk gezegd minder tevreden. We moeten de brandstof en de hardware van onze power unit nog verder aanpassen om de goede dingen verder uit te bouwen en de mindere aspecten aan te pakken. Het is echt niet te onderschatten hoeveel werk dit met zich meebrengt." Mercedes doet dit alles samen met brandstofpartner Petronas.

Doorontwikkeling bevroren in 2022: Staat veel op het spel

Bemoeilijkende factor is dat motorleveranciers slechts één kans krijgen om het goed te doen. De druk staat in de Formule 1 altijd op de ketel, maar dit jaar nog iets meer. Op voorspraak van Helmut Marko en Red Bull Powertrains wordt de doorontwikkeling namelijk aan banden gelegd, waardoor de merken er meteen moeten staan. Mocht dat niet lukken, dan zit je maar liefst vier jaar op de blaren.

"De doorontwikkeling van de verbrandingsmotor wordt vanaf de eerste race in 2022 al bevroren en dat blijft zo totdat het nieuwe motorreglement van kracht is. Dat nieuwe reglement verwachten we in 2026", legt Thomas uit. "De doorontwikkeling van de elektrische componenten wordt halverwege het jaar 2022 bevroren. Dit alles betekent dat we tijdens dit seizoen en in de komende jaren ook geen performance upgrades meer kunnen doorvoeren. We mogen alleen nog aan de betrouwbaarheid werken." Het totaalplaatje betekent dat het belangrijker is dan ooit tevoren om in Bahrein met een goede krachtbron aan het vertrek te staan. En juist dat is nog geen sinecure met de bovenstaande uitdagingen in het achterhoofd.

Video: Mercedes ligt de motorische uitdagingen voor F1 2022 verder toe