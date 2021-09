Mercedes verklaart late wissel naar slicks in Q3 voor GP Rusland

Het derde segment van de kwalificatie in Rusland vond plaats op een opdrogende baan. In eerste instantie gingen de coureurs op intermediates de baan op, maar in de slotfase bleek het asfalt net droog genoeg om over te gaan op slicks. George Russell was de eerste die op de rode band naar buiten ging en dat leverde hem uiteindelijk een derde startplek op. Mercedes was intussen favoriet voor de pole-position, maar moest genoegen nemen met P4 voor Lewis Hamilton en P7 voor Valtteri Bottas. Beide coureurs wisselden als laatsten naar de slicks. In de debrief-video van Mercedes over de GP van Rusland verklaart technisch directeur Mike Elliott waarom er niet eerder werd gewisseld.

“Het is in dergelijke situaties heel lastig om te weten wat we moeten doen. De strategen kijken naar de delta-tijden om te berekenen of we op al op de crossover tussen intermediates en slicks zitten. We luisteren naar informatie van de coureurs, we kijken naar de weersverwachting. We proberen alle informatie in ons op te nemen en te bepalen wat we moeten doen”, vertelde Elliott. “Als je kijkt naar Q3 zaten we op het randje en was het een lastige call. Het probleem voor ons was dat we op het verkeerde moment op het verkeerde punt van het circuit reden. Anderen konden die beslissing al nemen en twee vrije ronden op slicks doen. Tegen de tijd dat wij het besluit namen, hielden we één ronde over. De gevolgen daarvan waren duidelijk. Achteraf is ook duidelijk dat we een voorbereidende ronde hadden moeten doen om het beste uit de banden te halen voor de vliegende ronde.”

In de bovenstaande video bespreekt Elliott ook waarom Hamilton bij de start op zondag enkele posities terugviel, waarom Bottas tijdens de race geen indrukwekkende opmars kon inzetten en de trots binnen Mercedes over de mijlpaal die Hamilton bereikte in Sochi.