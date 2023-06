Mercedes: “Maak lager gewicht per 2026 probleem van teams”

De Formule 1-auto’s zijn in de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. Dit seizoen bedraagt het minimumgewicht 798 kilogram, ruim 150 kilogram meer dan tien jaar geleden. De volgende generatie F1-wagens (per 2026) krijgt wellicht een grotere batterij, omdat de power unit dan meer elektrische energie moet genereren dan de huidige generatie. Een grotere batterij kan gepaard gaan met een verdere toename in gewicht, maar zover willen F1 CEO Stefano Domenicali en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem het niet laten komen. Dat vertelden ze onlangs in gesprek met Motorsport.com.

Het is echter de vraag hoe ze dat willen realiseren, vanwege alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen en hybride componenten. “Ik ben het helemaal eens met Stefano. Hij is niet de enige die vindt dat de stijgende lijn qua gewicht moet worden gestopt en omgekeerd, want de auto’s worden elk jaar zwaarder”, antwoordt James Allison, technisch directeur van Mercedes, op een vraag van Motorsport.com. “Het is echter niet eenvoudig om het tij te keren.”

Toch heeft Allison een idee. “Een manier is, denk ik, om het minimale gewicht te verlagen. Daarmee maak je het een probleem van de teams”, zegt hij. “Als je auto dan boven de limiet zit, worden we allemaal gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen over wat we in onze wagen plaatsen en wat niet. Niet iedereen is het eens met dit standpunt, maar voor mij is dit de beste manier om het gewicht omlaag te brengen.”

Dan Fallows kan zich vinden in de woorden van Allison, maar stelt wel dat er geen risico’s genomen mogen worden qua veiligheid. “Ik denk zeker dat het verlagen van de gewichtslimiet een manier is om het doel te bereiken, maar we moeten er wel voor zorgen dat de veiligheid er op geen enkele manier onder lijdt”, zegt de Aston Martin-ontwerper. “Misschien kunnen we dingen veranderen die zouden helpen, maar het wordt zeker een uitdaging. Die uitdaging wordt alleen maar groter met de nieuwe power unit-regels, daarover bestaat denk ik geen twijfel.”

Bij Red Bull heeft men er geen vertrouwen in dat de wagens per 2026 lichter worden. “Ik betwijfel of we een duidelijke verandering qua gewicht zullen zien”, reageert technisch directeur Pierre Waché. “Ik denk dat de krachtbron die is opgesteld voor 2026 al veel zwaarder zal zijn dan de power unit waar we nu mee rijden. Ik denk dat het, zoals Stefano al zei, erg moeilijk wordt om de auto’s significant lichter te maken.”