Mercedes: We kunnen Red Bull nog verslaan en de F1-titels pakken

Red Bull Racing heeft momenteel de overhand in de Formule 1-titelstrijd. Max Verstappen heeft door zijn knappe zege in de Grand Prix van Frankrijk een voorsprong van 12 punten op rivaal Lewis Hamilton. In het constructeurskampioenschap heeft de formatie uit Milton Keynes zelfs al een marge van 37 punten opgebouwd. Alles duidt erop dat Red Bull Racing de beste kaarten in de hand heeft, maar Mercedes weigert zich neer te leggen bij de nederlaag.

Volgens trackside engineering director Andrew Shovlin is de strijd nog niet gestreden, maar dan moet vanaf nu wel alles goed gaan: “Als dit team op z’n best presteert, kunnen we Red Bull verslaan. Zo kijken wij ernaar”, aldus de Mercedes-topman. “In Frankrijk maakten de kansen die we gemist hebben het verschil. We weten dat het lastig wordt. We denken dat Red Bull de favoriet is. Ze beschikken overduidelijk over een zeer goed pakket, maar als wij op de toppen van ons kunnen presteren, dan kunnen we hen verslaan en de titel winnen.”

Mercedes leek de race pace te hebben om Red Bull op Circuit Paul Ricard te verslaan, maar het verloor de leiding na de eerste pitstops aan Verstappen na een miscalculatie van de undercut. Dergelijke fouten mogen niet meer gemaakt worden, stelt Shovlin: “Het is frustrerend want we hadden de race kunnen winnen. Ik denk dat we met twee auto’s op het podium hadden kunnen staan. Dit is een kampioenschap waar je dergelijke kansen echt niet door de vingers mag laten glippen. We hebben een goede auto in de race, dat hebben we laten zien. In de kwalificatie missen we nog wat. In de races, op een normaal circuit, zijn we in staat om hen onder druk te zetten. We weten dat we zo goed als perfect moeten presteren om hen te verslaan, om races te winnen. We zijn behoorlijk kritisch op onszelf. We gaan de komende dagen de boel analyseren en hopelijk slaan we in Oostenrijk harder terug.”

