Mercedes krijgt stevige kritiek door omstreden sponsordeal

Mercedes maakte eerder deze week bekend dat het een sponsordeal gesloten heeft met Kingspan. Dat bedrijf is momenteel betrokken bij een onderzoek naar de verwoestende brand die in 2017 plaatsvond in de Grenfell Tower in Londen. Bij die brand kwamen maar liefst 72 mensen om het leven. Kingspan leverde het isolatiemateriaal bij de bouw van de toren en dat bleek zeer brandbaar te zijn.

Grenfell United, de vertegenwoordiger van de slachtoffers, heeft een boze brief gestuurd naar Mercedes waarin korte metten gemaakt werd met de sponsordeal: “Kingspan heeft een centrale rol gespeeld in de pijn en het verdriet waar we vandaag mee te maken hebben. Er moet in zekere zin een publieke censuur toegepast worden op de roekeloosheid en verwaarlozing die Kingspan had voor het menselijke leven.”

Men roept Mercedes op de sponsordeal meteen af te breken. Ook minister van huisvesting, wijken en lokale zaken Michael Gove noemde de sponsordeal ‘schokkend’. “Ik ben diep teleurgesteld in Mercedes dat ze een sponsordeal aangegaan zijn met isolatiebedrijf Kingspan terwijl het onderzoek naar de Grenfell-ramp nog in volle gang is.”

Vrijdagmiddag heeft Mercedes F1-teambaas Toto Wolff middels een brief gereageerd op de woedende reactie van Grenfell United. Hij heeft aangeboden om met de mensen van de organisatie om tafel te gaan. “De tragedie die zich in Grenfell Tower afgespeeld heeft was onvoorstelbaar en had nooit mogen gebeuren”, schreef de Oostenrijker. “Namens mijn team wil ik graag mijn excuses aanbieden als we de nabestaanden met onze aankondiging pijn gedaan hebben. Het is nooit onze intentie geweest dit te doen. Het onderzoek naar de toedracht van dit drama is cruciaal. Voor het starten van onze samenwerking hebben we met Kingspan gesproken om te begrijpen welke rol hun producten gespeeld hebben in wat er gebeurd is in Grenfell.”