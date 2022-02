Mercedes komt in Bahrein met significante update voor W13

Het team uit Brackley werd deze week geplaagd door een stuiterende W13, een fenomeen dat bij meerdere teams voor problemen zorgde tijdens de eerste Formule 1-test in Barcelona. Een exclusieve foto van Motorsport.com laat zien dat Mercedes pas op de laatste dag met een oplossing kwam door de vloer te verstevigen (witte pijl in de foto hierboven) en de beweging op hoge snelheid te managen. Het team weet dat dit geen permanente oplossing is. De komende week ligt de focus op het vinden van een manier om – zoals de Engelsen het noemen – porpoising te weren als het seizoen eenmaal begint.

Nadat voormalig wereldkampioen Lewis Hamilton na afloop van de Barcelona-test aangaf dat het team wel degelijk obstakels tegenkwam, is duidelijk geworden dat het team voor de volgende test in Bahrein een significante update van aerodynamische onderdelen gepland heeft. In de paddock van Barcelona werd ook gespeculeerd op extreem aangepaste sidepods, om de drag op de rechte stukken te reduceren en de luchtstroom te verbeteren.

Nieuwbakken Mercedes-coureur George Russell verklaarde dat updates elkaar in de eerste fase van het seizoen snel zullen opvolgen. “Dat zullen we bij alle teams zien”, zegt Russell. “Dit is een compleet ander reglement. We zijn naar Barcelona gekomen met een poging om het zo goed mogelijk te doen, met een auto waarvan we denken dat die goed is. Maar natuurlijk spelen zich veel dingen af op het circuit die toch anders lopen dan we hadden gedacht. Daar moeten we naar kijken en proberen onze beperkingen op te lossen. Ik denk dat we in Bahrein en in de rest van het seizoen nieuwigheden gaan zien, de ontwikkelingen zullen elkaar snel opvolgen. Wie dat het snelste kan doen en het meest efficiënt is, zal vermoedelijk aan het eind van dit jaar bovenaan staan.”

George Russell, Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het is niet ongebruikelijk dat Mercedes een basisversie van de wagen gebruikte in de eerste fase van de test om vervolgens met een meer definitieve versie aan de start te komen in de eerste wedstrijd. In 2019 kwam de constructeurskampioen in de eerste week nog met een uitgeklede versie van de wagen in actie, voordat men in de tweede week een flinke update bracht en beide kampioenschappen binnenhaalde. Hoewel Mercedes na de Barcelona-test op de eerste twee plekken stond, houdt Russell vol dat de rondetijden helemaal niets zeggen in deze fase.

“Het is ontzettend interessant en we hebben allemaal onverwachte problemen gehad, dat is duidelijk te zien”, zegt Russell. “Sommige teams hebben het goed onder controle, anderen hebben dat minder. De rondetijden zijn nog helemaal niet representatief. Wij rijden natuurlijk op de zachtste bandencompounds, de C5 is op dit circuit een hele sterke band. We staan bovenaan, maar daar zou ik niet te veel conclusies aan verbinden. Ik denk dat Ferrari en McLaren heel sterk waren. Ik denk ook dat wij onszelf nog kunnen verbeteren, we zijn niet helemaal blij met de balans en voelen nog wat beperkingen. Wat we vooral kunnen zeggen is dat het nog heel vroeg is, dit is een fase om te leren. Ik denk dat we een aantal goede experimenten gedaan hebben deze week, we hebben een aardig idee waar we aan moeten werken en welke richting we zullen kiezen.”