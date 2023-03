Mercedes met kleine updates naar Jeddah: "Geen gamechangers"

Na de laatste races van het seizoen 2022 zag het er allemaal een stuk rooskleuriger uit voor Mercedes dan aan het begin van dat seizoen. Het team begon met de W13 in het middenveld, maar deed aan het einde van het seizoen weer mee om de zeges. Met dat momentum hoopte Mercedes met de W14 de benodigde stap vooruit te zetten om het dit jaar opnieuw op te nemen tegen Ferrari en Red Bull. Daar was in Bahrein echter geen sprake van. Mercedes moest net als in 2022 te veel toegeven op haar concurrenten. Lewis Hamilton en George Russell slaagden er niet in om het podium te halen.

"Onze prestaties waren niet naar wens in Bahrein", geeft Mercedes-teambaas Toto Wolff toe. "Maar we bevinden ons eenmaal in deze positie en we werken al volop aan de auto. We proberen de auto beter te begrijpen en werken eraan om het beter te maken. Dat is een spannende uitdaging voor ons allemaal", bekijkt de Oostenrijker het van de positieve kant.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Ontwikkelingen

Na de tegenvaller in Bahrein stuurde Mercedes een open brief aan de fans, waarin het zich verontschuldigde voor de prestaties en beterschap beloofde. Wolff geeft aan dat er sinds de race in Sakhir 'open en eerlijke' gesprekken hebben plaatsgevonden om met een strijdplan voor dit seizoen te komen. "Op de korte termijn laten we geen middel onbeproefd in de zoektocht naar performance", verzekert Wolff. "Op de langere termijn richten we ons bij de ontwikkeling op manieren om weer terug naar voren te komen. Ik heb de energie en toewijding in de fabriek al gevoeld en ik weet dat we zo door zullen gaan."

Want, zo weet Wolff ook, 'in autosport kan alles gebeuren'. "Daarom zullen we er in Jeddah aan werken om de prestaties te maximaliseren, zullen we elk punt, elke positie en elke milliseconde najagen. Dat is ook een van de sterkte punten van ons rijdersduo bestaande uit Lewis en George. We zijn racers en elke keer dat we de baan op gaan doen we ons best."

Op het snelle stratencircuit van Jeddah, het 27 bochten tellende Jeddah Corniche Circuit, hoopt Mercedes meer te leren over de W14 en haar kenmerken en beperkingen. "Het biedt een heel andere test dan Bahrein en het zal interessant zijn om te zien hoe de auto reageert. We nemen enkele kleine updates mee voor de auto. Dit zullen geen gamechangers zijn, maar deze kunnen ons wel de goede richting op duwen. We zullen zo hard mogelijk werken om kansen te creëren en hopelijk zullen we beter voor de dag komen dan in Bahrein", besluit Wolff.