Mercedes kondigde aan de vooravond van de Grand Prix van Saudi-Arabië aan een sponsordeal te hebben gesloten met Kingspan. Dat resulteerde in een stroom aan kritiek vanwege de betrokkenheid van het bedrijf bij de Grenfell Tower-ramp in Londen. Het bouwmaterialenbedrijf leverde het isolatiemateriaal bij de bouw van de toren, wat zeer brandbaar bleek. Momenteel is een onderzoek gaande naar de rol van Kingspan bij de ramp in 2017, waarbij 72 mensen om het leven kwamen.

Grenfell United schreef als vertegenwoordiger van de overlevenden en nabestaanden een brief aan Mercedes F1-teambaas Toto Wolff om de onvrede te uiten. Ook de Britse minister van huisvesting Michael Gove nam contact op met de Oostenrijker. Wolff liet daarop weten de deal te heroverwegen en nu is het nieuws naar buiten gebracht dat beide partijen de samenwerking per direct beëindigen.

“Het Mercedes-AMG Petronas F1 Team en Kingspan kondigen vandaag aan dat ze in onderling overleg de samenwerking beëindigd hebben”, zo viel in een statement van het raceteam te lezen. “In de nieuwe samenwerking zou Kingspan de leiding nemen over een nieuwe Sustainability Working Group voor het team, bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen middels hun toonaangevende, milieuvriendelijke duurzame oplossingen. Beide partijen hebben geconcludeerd dat het niet het juiste moment is voor de voortzetting van de samenwerking, ondanks de beoogde positieve impact. Daarom hebben we besloten om per direct te stoppen.”