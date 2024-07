Het tweede Mercedes-zitje voor 2025 is nog altijd één van de meest begeerde stoeltjes in de paddock. Lewis Hamilton heeft het 'silly season' begin dit jaar in gang geschoten met zijn aangekondigde overstap naar Ferrari, maar ondanks daaropvolgende dominosteentjes is zijn eigen positie bij het merk met de ster nog niet opgevuld. Teambaas Toto Wolff heeft er geen geheim van gemaakt dat hij Max Verstappen het liefst inlijft, al probeert Red Bull exact dat te voorkomen - onder meer met de side letter die aan het contract van Helmut Marko is toegevoegd, waardoor de 'Marko-clausule' niet zomaar te gebruiken is.

Carlos Sainz houdt zijn opties ook nog altijd open, al heeft Wolff meermaals aangegeven dat voor de lange termijn Antonelli 'de toekomst' is voor Mercedes. De 17-jarige Italiaan (die tijdens de zomerstop 18 wordt) ligt mede daardoor onder een vergrootglas in zijn eerste F2-campagne. Antonelli deelde begin dit jaar in de malaise van Prema, maar begint recent overwinningen te pakken in de hoogste opstapklasse. Zo greep hij zijn allereerste F2-zege tijdens de sprintrace in Silverstone en volgde op de Hungaroring een eerste triomf in de hoofdrace. Na afloop gaf Antonelli eerlijk toe nog niet zeker te weten of hij al klaar is voor de Formule 1, al probeert Mercedes hem in ieder geval zoveel mogelijk ervaring op te laten doen.

Een zeer specifiek programma om Antonelli voor te bereiden

Een volgende stap in dat proces zal komende week in Spa-Francorchamps worden gezet. Mercedes heeft namelijk aan onder meer Motorsport.com laten weten dat Antonelli in de week na de Belgische Grand Prix een testdag in de W13 mag afwerken. Het is de 2022-auto van het team uit Brackley, hetgeen betekent dat Antonelli na Imola voor de tweede keer in een F1-auto op basis van het grondeffect stapt. "Het is moeilijk om ruimte voor deze zogenaamde TPC-tests te vinden met de overvolle racekalender die we tegenwoordig hebben", laat hoofdengineer Andrew Shovlin weten. "We hebben geen apart testteam meer voor dit soort dagen, dat is nou eenmaal een direct gevolg van het budgetplafond. Bovendien is Kimi zelf nogal druk met zijn Formule 2-programma. Maar goed, na dit raceweekend zullen we een testdag met hem afwerken in Spa en voor later in het jaar staan er nog meer testdagen met hem gepland."

Shovlin doet ook meteen uit de doeken dat er tijdens die testdagen zeer specifiek naar een mogelijk F1-debuut wordt toegewerkt, ongeacht bij welk team en op welk moment dat moge zijn. "Het programma is er steeds meer op gericht hoe hij zijn aanpak kan verfijnen in bijvoorbeeld de kwalificaties en lange runs. Op die manier kan hij precies zien aan welke dingen hij nog moet werken en wat hij moet verbeteren." De test in Spa is derhalve een nieuwe stap, nadat Antonelli in Imola voor het eerst met een grondeffectauto heeft gereden. In de Formule 1 draait het voor een groot gedeelte om bandenmanagement en juist dit bleek tijdens de Formule 2-sprintrace in Hongarije - waar Antonelli nogal rap door zijn softs heenging - nog een aspect te zijn dat voor verbetering vatbaar is voor een eventuele overstap naar de koningsklasse.