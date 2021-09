Mercedes kijkt uit naar tweede Formule 1-weekend met sprintrace

Ondanks dat Mercedes afgelopen weekend in Zandvoort met twee coureurs tegen één de strijd met Red Bull Racing aan kon gaan en dus tactisch in het voordeel had moeten zijn, was er opnieuw geen zege voor het team uit Brackley. Waar de kampioensformatie in voorgaande seizoenen de overwinningen aaneenreeg, daar hapert de machine dit jaar. Van de laatste negen Grands Prix werd er slechts één (Lewis Hamilton, Silverstone) gewonnen.

Het team was er afgelopen zondag na de race als de kippen bij om toe te geven dat het had gefaald in de teamtactiek en in de voorbeschouwing op Monza, herhaalt Wolff dat nog maar eens. “Op Zandvoort hebben we gewoon niet alle puzzelstukjes in elkaar kunnen passen - we hebben wat risico's genomen en ons best gedaan, maar het was gewoon niet genoeg. Een dubbel podium leverde ons nuttige punten op, waardoor we onze voorsprong in het constructeurskampioenschap hebben kunnen vergroten, maar we weten dat we constant ons beste beentje voor moeten zetten als we dit seizoen aan de top willen eindigen”, steekt Wolff de hand in eigen boezem. “We hebben nog negen races te gaan in deze strijd om het kampioenschap en de strijd zal alleen maar heviger worden, maar onze missie is duidelijk.”

Traditioneel gezien is Mercedes erg sterk op het Autodromo Nazionale di Monza. De Duits-Britse formatie won er sinds de introductie van de hybride V6-motoren in 2014, vijf van de zeven verreden Grands Prix. Alleen de laatste twee jaar stonden de zilverpijlen niet op het hoogste treetje en waren er zeges voor Ferrari (Charles Leclerc, 2019) en AlphaTauri (Pierre Gasly, 2020).

Sprintraceformat

Monza wordt niet alleen qua baankarakteristiek weer een compleet ander verhaal dan bijvoorbeeld Zandvoort, ook wordt er komend weekend in Italië voor de tweede keer dit seizoen geëxperimenteerd met het format van de sprintrace. Dat betekent een kwalificatie op vrijdag, een korte race op zaterdag en het hoofdprogramma op zondag. Mercedes heeft goede herinneringen aan de eerste sprintrace die voor de zomerstop op Silverstone werd verreden, zegt Wolff: “Het is het tweede raceweekend met het format van de sprintkwalificatie, dus dat zal wat extra pit toevoegen. We hebben in Silverstone veel geleerd van dit nieuwe format en we kijken ernaar uit om die kennis mee te nemen naar dit weekend.”

Wat die kennis precies inhoudt, vertelt Wolff dan weer niet. Mercedes kon de Britse Grand Prix op Silverstone vooral winnen omdat Hamilton in de eerste ronde Max Verstappen – de winnaar van de zaterdagse sprintrace – van de baan reed.