Lewis Hamilton wist met een minimaal verschil in Q2 te geraken, maar mocht uiteindelijk niet door naar het laatste kwalificatiedeel om voor pole-position te strijden. Na de eerste runs in de tweede sessie werd de rode vlag uitgehangen en begon de regen heviger te vallen. Dit betekende dat zowel Hamilton als teamgenoot George Russell hun respectievelijk dertiende en elfde tijd niet konden verbeteren. Het was de tweede keer in vier kwalificaties dat de zevenvoudig wereldkampioen niet de gang mocht maken naar Q3. In Saudi-Arabië lag hij er na het eerste deel al uit. Het was voor de eerste keer sinds Japan 2012 dat beide Mercedessen niet in Q3 kwamen.

"Dit was geen goede sessie, het was écht teleurstellend", laat Hamilton na afloop weten. "We gingen dit weekend optimistisch in wetende dat iedereen in de fabriek keihard werkt, maar het kwam niet samen. Als team hebben we gewoon slecht gepresteerd. Er waren zaken die we hadden moeten doen, maar niet gedaan hebben. We gaan ons uiterste best doen om in de sprintrace verder naar voren te komen. Het belooft een lastige race te worden, maar hopelijk is het qua weer morgen een stuk beter."

Het Mercedes-duo krijgt 21 rondjes de kans om verder naar voren te rijden. De uitslag van de sprintrace is ook meteen de startopstelling voor Grand Prix een dag later. Op de vraag of de sprintrace het weekend van Mercedes nog kan redden, antwoordt Hamilton. "We blijven hard werken, momenteel is elk weekend een reddingsoperatie." Kort na het uitstappen was de Brit hevig in discussie met teambaas Toto Wolff, maar veel wil hij daar niet over kwijt. "Dat zijn allemaal interne zaken, daar zeg ik liever niets over."

Russell had voornamelijk moeite met de temperatuur van de banden, daarbij hielpen ook de rode vlaggen hem niet om in een ritme te komen. "Ik baal van alle rode vlaggen", zegt de jongeling. "Een weekend met een sprintrace is wel hét weekend waar het zo slecht mag lopen. Het is niet ideaal, maar we krijgen in ieder geval nog een kans om plekken goed te maken." Russell vraagt zich echter wel af in hoeverre Mercedes kan profiteren van de sprintrace, aangezien inhalen in dergelijke wedstrijden niet eenvoudig is gebleken. "Het wordt tricky morgen", gaat hij verder. "Normaal gesproken gebeurt er niet veel in die sprintraces. Ik ben wel benieuwd of we met de nieuwe auto's beter kunnen volgen. Ik denk dat het aantal rondjes niet genoeg is om te profiteren van andermans bandenslijtage, dat is waar wij juist beter in zijn. We hebben in ieder geval de zondag nog."