Mercedes introduceert nieuwe F1-safetycar met 612 pk

Mercedes heeft een nieuwe safety car voor de Formule 1 geïntroduceerd als opvolger van de Mercedes-AMG GT Black Series. Vanaf Hongarije zullen de F1-auto's de nieuwe Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ volgen.

De nieuwe auto is de 14e auto van Mercedes die als officiële safety car in de F1 fungeert. De GT 63 Pro beschikt over een 4,0-liter V8-biturbomotor, goed voor 612 pk en een maximaal koppel van 850 Nm. Het is de eerste safety car met vierwielaandrijving, met gebruik van het volledig variabele AMG Performance 4MATIC+-systeem.

Hij is ook uitgerust met AMG High Performance keramische composietremmen en een AMG Speedshift MCT 9G-transmissie.

Een van de belangrijkste nieuwe kenmerken van de nieuwe baanwagen van Mercedes is een geïntegreerd signaleringssysteem in de achtervleugel en extra leds om de zichtbaarheid onder alle omstandigheden te verbeteren.

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ safety car with Bernd Maylander Foto door: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG zegt dat het de auto specifiek heeft versterkt ten opzichte van het standaardmodel voor de F1.

"Een nieuwe frontsplitter, een aangepaste achtervleugel met een actieve flap en aerodynamische elementen aan de voorkant van het voertuig – bekend als dive planes – verbeteren de stabiliteit, met name in snelle bochten en bij hoge snelheden. Door de luchtstroom gericht te sturen, genereren deze elementen extra neerwaartse druk op de vooras."

Voor zijn debuut in Hongarije is de nieuwe machine van safety car-coureur Bernd Maylander voorzien van een eenmalige jubileumlivery, ter gelegenheid van het 30e jaar dat Mercedes safety cars levert in de F1.

Mercedes nam dit jaar de rol van enige leverancier van safety cars en medical cars in de F1 over, nadat het de taken de afgelopen jaren met Aston Martin had gedeeld.