De gloednieuwe technische reglementen leken op voorhand weinig ruimte te bieden voor unieke interpretaties, maar na de eerste week van de Formule 1-wintertest in Barcelona bleek niets minder waar. Zo heeft vrijwel ieder team een eigen interpretatie gevonden voor de neus en voorvleugel, maar met name de verschillen tussen de diverse sidepods springen in het oog. Ieder team heeft op dat vlak op geheel eigen wijze invulling gegeven aan de reglementen, waarbij vooral de sidepods van Red Bull Racing opvallen. De RB18 is door topontwerper Adrian Newey voorzien van een agressief ontwerp, met een grote uitsnede tussen de luchtinlaat en de vloer.

De test in Barcelona is voor de F1-teams het eerste moment geweest om eens echt naar de auto’s van de concurrenten. Technisch directeur Mike Elliott van Mercedes benadrukt dat zijn renstal vooral met zichzelf bezig is geweest, maar tegelijkertijd kan hij niet ontkennen dat de sidepods van de RB18 opvielen. “Eerlijk gezegd heb ik nog niet heel veel naar andere auto’s gekeken. We hebben geprobeerd onze eigen problemen op te lossen en de mensen in de fabriek zijn daar nog meer mee bezig”, zegt Elliott op het YouTube-kanaal van de Formule 1. “Visueel het meest afwijkend zijn de sidepods waarmee Red Bull is gekomen. Dat ziet er interessant uit, dus we gaan daar eens goed naar kijken.”

'Alle teams managen gevolgen porpoising'

De teams hebben in Barcelona ook een eerste indicatie gekregen hoe hun auto ervoor staat met nog zo’n drie weken tot de opening van het seizoen. Tijdens de eerste serieuze test met de nieuwe bolides is ook het fenomeen porpoising aan het licht gekomen. Door het grondeffect worden de auto’s naar de grond gezogen, totdat de vloer de bodem raakt. Het chassis komt dan iets omhoog, waarna het fenomeen zich herhaalt. Naar verluidt heeft McLaren de zaakjes op dat front het beste voor elkaar, maar Elliott denkt dat vrijwel alle teams ermee kampen. Hij verwacht dat iedereen naar zijn eigen oplossing aan het zoeken is.

“Uiteindelijk draait het spelletje om leren. Dat geldt in de Formule 1 altijd, of het nu gaat om de ontwikkeling van de auto of het omgaan met de problemen die we vinden. Het klopt dat we dit verspreid over de hele grid terugzien”, geeft Elliott toe. “Zelfs bij de auto’s die er minder last van hebben, zie je dat ze het op de rechte stukken managen met bijvoorbeeld het gebruik van DRS. Het is denk ik een probleem waar we allemaal mee kampen. De realiteit is dat we zo snel mogelijk moeten leren. Hier testen we zoveel als mogelijk en we doen veel simulatiewerk in de fabriek. Het draait er uiteindelijk om hoe we dat oplossen, of hoe we ermee omgaan en het verminderen in de eerste races.”