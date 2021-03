Vraagtekens bij Mercedes rond oorzaak ‘zwakke’ achterkant W12

Jarenlang stond Mercedes bekend als de kilometervreter tijdens de wintertests, maar vorige week was het team in Bahrein de minst productieve equipe van allemaal. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden slechts 306 ronden, nadat vrijdagochtend de versnellingsbak kapot ging en Hamilton op zaterdagochtend na een spin in het grind eindigde. Bovendien konden beide rijders zich qua rondetijden niet meten met de snelste mannen. Hamilton en Bottas rapporteerden gedurende de test dat de achterkant van de auto niet stabiel was en dat erkent hoofdstrateeg James Vowles. In een video-debrief van de wintertest verklaart hij dat Mercedes op dit moment echter nog niet weet wat de oorzaak daarvan is.

“Het was redelijk duidelijk dat de auto zich matig gedroeg, terwijl de Red Bull eigenlijk een heel stabiele auto was, vooral in de laatste sector van de ronde. Dat is denk ik een eerlijke observatie. Het was van buitenaf zichtbaar en wordt volgens mij weerspiegeld in de rondetijden”, constateerde Vowles na afloop van de test. “Het is ook eerlijk om te zeggen dat we op dit moment nog niet de antwoorden hebben, want het is pas 24 uur na de test. We hebben enorm veel data tot onze beschikking en nu begint een lange rit om proberen te begrijpen wat hiervan de oorzaak was.”

Is de W12 gevoelig voor wind?

De omstandigheden tijdens de test in Bahrein waren op vrijdag en zaterdag overigens verre van ideaal, waarbij met name de wind en een vrijdagse zandstorm een hoofdrol voor zich opeisten. Volgens trackside engineering-directeur Andrew Shovlin hadden de coureurs behoorlijk veel last van de wind, maar tegelijkertijd merkte hij ook op dat een aantal van Mercedes’ concurrenten met minder problemen met de stabiliteit van de auto leken te kampen. “De wind maakte het lastig. Als de wind achter de auto is, verlies je veel downforce omdat de snelheid van de lucht in feite lager wordt. In een aantal bochten waar de wind van achteren kwam, bleek de auto daar gevoelig voor.”

“Op dit circuit is het oververhitten van de banden ook vrij eenvoudig en zodra je begint te glijden, verlies je grip en wordt het slechter. Er zijn dus een paar problemen”, vervolgt Vowles. De taak van de Mercedes-engineers is nu dus om idealiter voor de seizoensstart op 28 maart een oplossing te vinden voor de problemen. “Belangrijk is ook dat we zagen dat een aantal concurrenten daar niet mee kampten, dus we moeten ons concentreren op het begrijpen waarom de achterkant ietwat zwak was en hoe we het stabieler en voorspelbaarder kunnen maken. Daar wordt nu aan gewerkt. Hopelijk is het dan niet meer zo lastig voor de coureurs als we aan het raceweekend beginnen, want ze moesten behoorlijk hard werken om deze rondetijden te rijden.”

VIDEO: Vowles en Shovlin bespreken F1-wintertest in Bahrein