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Mercedes houdt timing van upgrades voor rest F1-seizoen 2026 nauwlettend in de gaten

The Silver Arrows hebben verdere upgrades gepland in het F1-seizoen 2026, maar de kampioenschapsleider analyseert wanneer ze die moeten introduceren

Ed Hardy Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Toto Wolff heeft onthuld dat Mercedes in de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2026 met meer upgrades komt - maar “nauwlettend in de gaten houdt” wanneer het die introduceert.

De start van deze nieuwe reglementencyclus is verlopen zoals verwacht, waarbij de ontwikkelingsrace grotendeels de voortdurend veranderende pikorde bepaalt naarmate teams meer inzicht krijgen in het reglement.

Daardoor won Mercedes de eerste zes Grands Prix vanaf pole, maar daarna ‘slechts’ twee van de volgende vijf, omdat Ferrari en McLaren agressiever waren met hun upgrades.

Op een bepaald moment zorgde dat er zelfs voor dat Wolff zich afvroeg hoe met name Ferrari onder de kostenlimiet van $215m aanzienlijke pakketten naar Miami en Barcelona kon brengen met een aanpak die zo sterk op de eerste seizoenshelft was gericht.

Voor Mercedes kwam de enige grote upgrade ondertussen in Canada, en daarbuiten lag de focus op geleidelijke maar kleinere updates, wat ook voor de laatste 12 races het geval zou moeten blijven.

“We moeten echt gewoon strategisch zijn over wanneer we de upgrades brengen,” zei teambaas Wolff de vorige keer in Hongarije.

“Wanneer denken we dat ze de grootste impact op de performance zullen hebben, in plaats van ze zoals vroeger gewoon bij elke Grand Prix erop te zetten?

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Dat kunnen we niet doen, dus uiteindelijk zul je een upgrade moeten inzetten en waarschijnlijk spring je dan een beetje over de anderen heen, waarna het min of meer afvlakt en de anderen sterker terugkomen.

“Dus ja, we brengen upgrades; we houden nauwlettend in de gaten hoeveel we kunnen brengen en op dit moment zitten we qua kostenlimiet in een goede positie; we hebben geprobeerd het iets meer naar de tweede helft van het seizoen te verschuiven, gewacht - en laten we zien of dat genoeg is.”

Maar er zit één kanttekening aan het plan en dat zijn de verwachte gridstraffen die Kimi Antonelli en George Russell te wachten staan nu zij de limiet voor motorgebruik over een seizoen naderen.

Antonelli en Russell zitten voor 2026 respectievelijk op hun vierde en derde nieuwe motor, en een vijfde levert een gridstraf van 10 plaatsen op - het gevolg van de betrouwbaarheidsproblemen van de Silver Arrows.

Adjunct-teambaas Bradley Lord voegde toe: “Als je kijkt naar hoeveel we er in de eerste helft van het seizoen hebben gebruikt, is het bijna onvermijdelijk dat er op een bepaald moment straffen genomen moeten worden.

“Dat is iets waar het strategieteam en de jongens in Brixworth aan zullen werken om uit te zoeken wat de optimale route is voor de rest van het seizoen.

“Maar realistisch gezien wordt het moeilijk om het einde van het seizoen te halen met de bestaande hardware die we hebben.”

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