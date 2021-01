Mercedes houdt overbodige werknemers door budgetplafond in Brackley

Het jaar 2021 is van start gegaan en dat betekent ook dat de Formule 1 nu werkt met een financieel reglement. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de invoering van een budgetplafond, waardoor de teams dit jaar (op enkele uitzonderingen na) niet meer dan 145 miljoen dollar mogen uitgeven. Met name voor grote teams als Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes en in mindere mate Renault en McLaren houdt dat in dat er in de kosten gesneden moet worden ten opzichte van 2020. Een van de belangrijkste posten waarop bezuinigd kan worden, zijn de personeelskosten.

Mercedes en Ferrari hebben allebei rond de duizend werknemers in dienst voor de F1-operatie en zij moeten hierdoor van alle teams de meeste medewerkers wegbezuinigen. Beide renstallen hebben al aangekondigd dat zij alternatieve plannen hebben opgesteld om de getroffen lieden aan het werk te houden. Zo heeft Ferrari ervoor gekozen om een deel van het personeel, onder wie Simone Resta, te laten vertrekken naar klantenteam Haas, terwijl er ook mensen worden overgeheveld naar de productie van straatauto’s en andere sportieve activiteiten van de Scuderia.

Bij Mercedes ligt de focus op het behouden van zoveel mogelijk kennis en dat houdt in dat de in Brackley gevestigde renstal geen medewerkers laat overplaatsen naar klantenteams Aston Martin en Williams, waarmee het ook een technische samenwerking heeft. Het merk met de driepuntige ster heeft een deel van het personeelsbestand afgestaan aan de ontwikkeling van een schip voor de America’s Cup, wat men in samenwerking met aandeelhouder INEOS doet. Daarnaast heeft Mercedes de werkzaamheden die het doet voor de klantenteams gescheiden van het F1-team en ook daar is een deel van de overbodige medewerkers mee opgevangen. Ten slotte heeft Mercedes ook werkorders ontvangen van externe bedrijven, waardoor het getroffen personeel in Brackley kan blijven werken.