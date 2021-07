Mercedes: Hopelijk nu einde aan gecoördineerde aanval Red Bull op Hamilton

Donderdagavond werd bekend dat de stewards een verzoek van Red Bull om opnieuw naar het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen te kijken, hadden afgewezen. Er zou geen ‘nieuw en relevant’ bewijs zijn aangeleverd door het team uit Milton Keynes, waar sprake van moet zijn alvorens een zaak opnieuw inhoudelijk in behandeling kan worden genomen. Mercedes liet in een reactie weten het besluit van de stewards te verwelkomen, maar voelde zich tevens geroepen nog een flinke sneer uit te delen richting Red Bull.

Het volledige statement van de regerend wereldkampioenen luidt: “Het Mercedes-AMG Petronas F1 Team verwelkomt de beslissing van de stewards om het verzoek om herziening van Red Bull Racing te verwerpen. Naast dat hiermee een punt wordt gezet achter het incident, hopen we ook dat dit besluit een einde maakt aan de gecoördineerde poging van het senior management van Red Bull Racing om de goede naam en sportieve integriteit van Lewis Hamilton te beschadigen, zoals ook in de documenten gebeurt die zijn ingezonden voor het afgewezen verzoek om herziening. We kijken er nu naar uit om dit weekend te racen en verder te strijden voor het wereldkampioenschap Formule 1.”

Teambaas Christian Horner beschuldigde Hamilton kort na het incident van ‘smerig rijden’ en sprak van een ’amateuristische fout’ voor een zevenvoudig kampioen. Red Bull-adviseur Helmut Marko ging nog een stapje verder en noemde de actie van de Brit ‘moorddadig’. Hamilton kreeg uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden omdat de schuld voor het incident volgens de stewards vooral bij hem zou hebben gelegen. Red Bull kon zich niet vinden in de hoogte van de straf - te meer omdat Hamilton inclusief deze sanctie de race nog wist te winnen - en vroeg om een review, wat inhoudt dat dezelfde stewards nog eens naar de zaak gaan kijken. Daarvoor moet er echter wel nieuw bewijs worden aangeleverd en daar was volgens de stewards geen sprake van. Saillant is dat de stewards bij het afwijzen van het verzoek ook opmerkten dat zij ‘met enige zorg’ hadden kennisgenomen van bepaalde beschuldigingen die Red Bull had gedaan in de brief waarin om de herziening werd gevraagd. Om wat voor beschuldigingen het precies gaat, lieten de stewards in het midden. “Aangezien het verzoek is afgewezen, zullen de stewards verder niet ingaan op deze beschuldigingen.”