Mercedes hoopt op snelle afronding F1-motorreglementen voor 2026

De Duitse autofabrikanten Porsche en Audi hadden de hoop om rond de Grand Prix van Oostenrijk van 10 juli hun Formule 1-entree in 2026 te kunnen bevestigen. Dit nieuws zou moeten volgen op de goedkeuring van de nieuwe motorreglementen door de World Motor Sport Council op 29 juni. Het ziet er echter naar uit dat de puntjes nog niet op de i gezet zijn, waardoor deze deadline vermoedelijk niet gehaald wordt. Daardoor zouden Porsche en Audi genoodzaakt zijn om hun bekendmakingen uit te stellen.

Hoewel er geen officiële bevestiging naar buiten is gebracht over de tijdspanne waarbinnen de reglementen afgerond moeten worden, vreest Mercedes F1-teambaas Toto Wolff dat dat niet binnen enkele weken zal gebeuren. Ondertussen tikt de klok door en hebben de fabrikanten met de dag minder tijd om te beginnen aan de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe motorblokken. “We zijn er erg op gebrand dat de reglementen inderdaad worden goedgekeurd, want we willen gewoon beginnen met de werkzaamheden”, aldus Wolff toen Motorsport.com hem vroeg naar het mogelijke uitstel. “Het moet echter ook wel goed gebeuren. Ik heb sympathie voor de FIA dat zij het goed willen doen. Het is met alle huidige en nieuwe motorleveranciers geen gemakkelijke taak om deze gedetailleerde reglementen gereed te maken voor goedkeuring. Ik hoop dat het niet te lang blijft sluimeren. Ik hoop dat dit in de zomer kan gebeuren zodat we de herfst kunnen aanvangen met duidelijke motorreglementen. Ik hoop dat we in september een reglement hebben. Als iedereen met de neus in dezelfde richting staat, zou dat moeten lukken.”

Waar de Oostenrijker rekent op een uitstel van de bekendmaking, gaat Ferrari-teambaas Mattia Binotto ervan uit dat de WMSC wel tijdig handelt: “Ik betwijfel of het wordt uitgesteld. We hebben geen informatie ontvangen dat het uitgesteld wordt. Eind juni is er een WMSC-overleg, in Oostenrijk komt de F1 Commission bijeen. Laten we het stap voor stap behandelen.”

De verwachting is dat Porsche de handen ineenslaat met Red Bull, Audi lijkt op weg naar een deal met Sauber. Zij runnen momenteel het Alfa Romeo F1 Team.