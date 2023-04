Mercedes hoopt komende races kleine stappen vooruit te zetten

Mercedes begon niet zoals gehoopt aan het nieuwe seizoen. Met de W14 moest er een grote stap richting Red Bull worden gezet, maar het team begon net als vorig jaar op een grote achterstand. De komende maanden wil het team de auto voorzien van grote updates, waaronder nieuwe sidepods. Zowel in Brackley als Brixworth is de afgelopen veel werk verricht in de hoop de situatie de komende tijd te verbeteren.

"We hebben enkele weken vrijaf gehad van het racen, maar beide fabrieken hebben hard gewerkt", zegt teambaas Toto Wolff. "We hebben geprobeerd deze periode optimaal te benutten door geplande ontwikkelingen mee te nemen en zoveel mogelijk te halen uit wat we tot nu toe hebben geleerd."

Wolff gaf onlangs al aan dat het resultaat van Mercedes in Australië bemoedigend was, maar hij waarschuwt zijn team dat het 'niet te veel moet aflezen uit één resultaat'. "Maar de tekenen in Melbourne waren nog steeds bemoedigend en een goede motivatie voor het team toen we deze pauze kregen."

Mercedes weet dat de W14 beter kan en moet als Lewis Hamilton en George Russell serieus voor de zeges willen gaan. Daarom neemt de nummer drie van de constructeurs de komende races updates mee, al had Wolff eerder nog gezegd dat er vóór de Grand Prix van Emilia-Romagna géén updates zouden komen. "De komende races willen we kleine stappen vooruitzetten. De auto zal de komende weken blijven evolueren terwijl we gestaag performance en upgrades naar het circuit brengen. We kijken ernaar uit om de impact ervan te zien, maar we weten dat er geen wondermiddel is."

Op het Baku City Circuit heeft Mercedes driemaal de zege gepakt, allemaal met verschillende coureurs: Nico Rosberg won in 2016, Lewis Hamilton in 2018 en Valtteri Bottas een jaar later. Vorig jaar worstelde Mercedes enorm op het stratencircuit vanwege de porpoising van de W13. Nu dat probleem opgelost is met de W14 hoopt Mercedes competitiever te zijn. Wolff verwacht, zeker met het nieuwe sprintformat, dat het een interessant weekend wordt.

"De races in Baku zijn altijd dramatisch en vermakelijk", weet Wolff. "Het is een uitdagend circuit met de muren dicht langs de baan, dus er is geen ruimte voor fouten. We hebben ook het eerste sprintweekend met een aangepast format. Het is een interessante uitdaging voor ons, aangezien we met één vrije training klaar moeten zijn voor twee kwalificatiesessies en de races. Hopelijk levert dit meer spanning en actie op", aldus de Oostenrijker.