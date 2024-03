Mercedes heeft nog niet de seizoenstart gehad waar het in Brackley op hoopte. Na de testdagen was direct duidelijk dat het Duitse team nog lang niet was opgewassen tegen Red Bull en Max Verstappen, maar het nieuwe ontwerp van de W15 had een aantal achilleshielen van zijn voorgangers overduidelijk verholpen. Toch hebben de aanpassingen nog niet de beoogde resultaten opgeleverd. Zowel George Russell als zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zijn nog niet in de buurt van het podium geweest, terwijl laatstgenoemde in Jeddah zelfs verwikkeld raakte in een strijd in het middenveld.

Teambaas Toto Wolff meent dat zijn team veel kennis heeft vergaard over de nieuwe bolide, en dat er hoop is voor de komende races. “We hebben sinds Jeddah hard gewerkt aan de leerpunten van de eerste twee races”, vertelt de Oostenrijker. “Het is bemoedigend om het potentieel van de W15 te zien, maar er zijn duidelijk ook vlakken waarop we kunnen verbeteren. We leken competitief in langzame en mediumsnelle bochten, maar tot dusver komen we tekort in de snelle secties. We hebben hard gewerkt om te begrijpen waarom onze prestaties niet overeenkomen met onze verwachtingen. Hierop voortbouwen is waar we ons vooral op focussen.”

Toto Wolff, Team Principal en CEO, Mercedes-AMG F1 Team, op de pitmuur Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vooruitblikkend op het weekend in Melbourne, verklapt Wolff dat de race down under een belangrijk moment zal zijn voor de ontwikkeling van de W15. Eerder liet het team ook weten Australië te zullen gebruiken om te experimenteren met de afstelling. “We hopen in Melbourne onze eerste stap te maken, en dat zal de ontwikkelingsrichting van de komende weken bepalen” vervolgt de Mercedes-teambaas. “Het is fantastisch om de energie en vastberadenheid in de hele fabriek te voelen, terwijl we bezig zijn om het potentieel van de auto te benutten.”

Punten laten liggen in Bahrein en Saudi-Arabië

Wolff weet dat zijn team ieder weekend op de toppen van zijn kunnen moet presteren, omdat de strijd achter Red Bull uiterst spannend is. “Zowel in Bahrein als in Saudi-Arabië hebben we punten laten liggen. We begonnen ieder weekend sterk en legden onze gebruikelijke oefenprogramma’s af, maar waren niet in staat om die lijn door te trekken. Aangezien de achtervolgende teams dicht op elkaar zitten, is het belangrijk dat we ieder weekend het potentieel van de auto maximaliseren. Albert Park geeft ons een nieuwe kans om te laten zien wat we kunnen”, aldus de 52-jarige teambaas uit Wenen.