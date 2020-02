Mercedes hint naar problemen bij ontwikkeling motor

Mercedes veroverde in 2019 voor de zesde keer op rij de wereldtitels bij de rijders en constructeurs, maar zou zo'n reeks natuurlijk niet kunnen voorleggen als het merk op zijn lauweren was blijven rusten. Het team is in Brackley en op het hoofdkwartier van de motorafdeling in Brixworth dus druk aan het werk om de opvolger van de Mercedes W10 op alle vlakken nog beter te maken. Het team werkt hard aan de eerste motorspecificatie voor het seizoen, maar zelfs een machine als Mercedes loopt nog wel eens tegen problemen aan.

"Er gebeurt heel wat in Brixworth", laat motorchef Andy Cowell weten in onderstaande video op Twitter. "Er zijn over de hele krachtbron verbeteringen aangebracht, op het vlak van de ERS (hybridesysteem) en ook met de verbrandingsmotor. We zijn aan het worstelen met enkele kleine problemen, dus het kost veel energie om alles klaar te krijgen, ervoor te zorgen dat [de motor] lang kan lopen en dat het team de wagen kan opstarten. Daarna moet alle hardware klaargemaakt worden zodat we kunnen gaan testen in Barcelona."

Net zoals vorig jaar mogen teams over een heel seizoen van 22 races maar drie verschillende motoren gebruiken. Mercedes en co moeten er dus voor zorgen dat de eerste motor het minstens zeven wedstrijden kan volhouden. Ook van de turbo en MGU-H mogen in het seizoen 2020 drie exemplaren gebruikt worden. Dat geldt nu ook voor de MGU-K. Het aantal toegestane exemplaren gaat van twee naar drie om tegemoet te komen aan een vraag van de teams. Van de controle-elektronica en batterij mogen er nog steeds slechts twee exemplaren worden ingezet.

Wat kunnen we verwachten van de nieuwe Mercedes?