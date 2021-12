Mercedes heroverweegt deal met Kingspan: “Urgente zaak”

In aanloop naar de Grand Prix van Saudi-Arabië maakte Mercedes bekend een sponsordeal met Kingspan te hebben gesloten, waarbij het logo van het bouwmaterialenbedrijf op de neus van de W12 te zien is. De overeenkomst tussen beide partijen leidde echter tot woedende reacties, omdat er momenteel een onderzoek naar Kingspan gaande is. Dit vanwege de grote brand die in 2017 plaatsvond in de Grenfell Tower in Londen, waarbij 72 mensen om het leven kwamen. Het door Kingspan geleverde isolatiemateriaal bij de bouw van de toren bleek zeer brandbaar te zijn.

Grenfell United, de vertegenwoordiger van de slachtoffers, stuurde een boze brief naar Mercedes. Daarin deed men de oproep aan de Duitse formatie om een streep door de samenwerking met Kingspan te zetten. Daarnaast ontving Mercedes-teambaas Toto Wolff een brief van Michael Gove, de Britse minister van huisvesting, wijken en lokale zaken. De politicus waarschuwde Wolff dat de overheid van Groot-Brittannië de wetgeving rond sponsordeals mogelijk gaat herzien als gevolg van de overeenkomst tussen Mercedes en Kingspan.

Lewis Hamilton liet na de kwalificatie in Jeddah al weten dat de Kingspan-stickers wat hem betreft van zijn auto verwijderd kunnen worden. De regerend wereldkampioen gaf aan verder niet betrokken te zijn geweest bij de deal. Toen Wolff naar de situatie werd gevraagd, antwoordde hij: “Dat hebben we besproken en we zullen contact opnemen met Kingspan om tot de juiste oplossing te komen. Achter deze dingen zit een contractuele overeenkomst en we willen met integriteit het juiste doen. Daarom wil ik er nu verder niet op ingaan.”

Wolff bood eerder al aan met Grenfell United in gesprek te gaan. “Dat proces wordt nu opgestart, maar dat willen we graag met privacy doen. Het is in elk geval een urgente zaak voor ons”, vertelt de Oostenrijker, die zegt geleerd te hebben van dit voorval. “We ontwikkelen ons en leren allemaal in het leven. Dit is duidelijk een situatie die me beter maakt voor de toekomst als het gaat om het nemen van beslissingen.”