Sinds de intrede van de nieuwe regelgeving in 2022 is Mercedes niet eens in de buurt van de successen van de jaren ervoor gekomen. Het team begon het nieuwe tijdperk zelfs even als middenmoter, maar heeft zich het afgelopen jaar teruggeknokt tot het tweede team in het constructeurskampioenschap. Reden voor een feestje is het vooralsnog niet, want het gat naar titelhouder Red Bull is nog groot, terwijl de Duitse formatie dit jaar ook niet op de hoogste trede van het podium plaatsnam.

Mercedes’ technisch directeur James Allison legt de vinger op de zere plek. Volgens de Brit hebben de ingenieurs in de huidige technische reglementen te weinig beweegruimte gekregen. “Jullie [de media] konden voorheen eindeloos doorpraten over high-rake en low-rake auto’s alsof dat het begin, einde en alles daartussen bepaalde”, begint Allison. “Een high-rake auto had een achterrijhoogte van honderdveertig millimeter. Een low-rake auto was iets van honderdtwintig millimeter. Met deze auto’s zouden dat nu stratosferische rijhoogtes zijn. Al deze auto’s worden afgesteld op zestig millimeter. Er zit misschien een paar millimeter verschil tussen, maar ze liggen allemaal vrijwel op de grond.”

Allison wordt gevraagd naar de verschillen ten opzichte van de vorige generatie auto’s. Omdat de bolides zo dicht op de grond liggen, is het voor veel teams lastig om een goede balans te vinden. “Je zou een auto kunnen hebben die iets meer eendimensionaal is, op circuits die wat meer eendimensionaal zijn. Als er dus geen grote snelheidsverschillen [op het circuit] zijn, dan zou je je auto op zo’n manier kunnen afstellen dat de bochten met de sterke punten van de auto samenvallen. In dat geval zou je niet vreselijk lijden op de overige gebieden.”

“Maar als je naar een plaats gaat waar meerdere aspecten van de auto op de proef wordt gesteld, dan wordt hetgeen getest wat minder goed is afgesteld. Zoals bijvoorbeeld in Austin, waar je hele snelle gedeeltes hebt, wat langzamere bochten, en wat daartussen, en een aantal rechte stukken, en wat hobbels. Dan wordt de downforce getoetst en moet het zich sterk houden in de snelle bochten. Het is erg lastig om de auto zo ver te krijgen om dat allemaal te doen, met regelgeving die praktisch gezien alleen maar voorschrijft om dicht op de grond te zitten.”

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images James Allison, technisch directeur Mercedes AMG, en Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2e plaats, op het podium

Dat Austin een van de lastigste circuits is om de juiste balans te vinden, bleek wel in de recentste editie van de Grand Prix. Op het hobbelige circuit in de Amerikaanse staat Texas koos Mercedes-coureur Lewis Hamilton alsmede Ferrari-coureur Charles Leclerc voor een relatief lage rijhoogte, om zo te compenseren voor de onbalans van de auto. Dit resulteerde tot een diskwalificatie voor beide mannen, aangezien de skid blocks aan de onderzijde van hun auto's meer waren versleten dan de reglementen toelieten.

Als ingenieur baalt Allison van de huidige omstandigheden. “Ik weet zeker dat ik hier niet over op kan houden, want het is een flink irritatiepunt voor me. Ik denk persoonlijk dat het geen goede ontwikkeling is. Ik denk niet dat het goed is dat de auto’s zo dicht op de grond liggen als ze de garage uitrijden”, zegt de Brit terwijl hij met zijn vingers enkele millimeters aangeeft. "Je hebt een persoon die het kampioenschap met een van de grootste marges ooit wint, en hij heeft alle reden om verliefd te zijn op zijn auto, maar ik betwijfel of hij zou zeggen dat het een fijne machine is. Het is niet zoals het een paar jaar geleden was", aldus het technische kopstuk van Mercedes.