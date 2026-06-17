De FIA heeft bevestigd dat Mercedes een verzoek tot herziening van de uitslag van de Grand Prix van Monaco heeft ingediend. De zaak wordt zaterdag, voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk, behandeld tijdens een hoorzitting.

In een op woensdag gepubliceerd document bevestigt de autosportfederatie dat Mercedes gebruik heeft gemaakt van het zogeheten Right of Review-proces met betrekking tot een beslissing van de stewards van de Grand Prix van Monaco. Die stap volgt op het succesvolle beroep van Alpine tegen de straffen die Pierre Gasly tijdens de race kreeg opgelegd.

Daardoor blijft de uitslag van de Grand Prix van Monaco voorlopig onderwerp van discussie. Vorige week werd de eindklassering immers al aangepast na het besluit om de sancties van Gasly terug te draaien.

De hoorzitting verloopt in twee fases. Conform het reglement beoordelen de stewards eerst of Mercedes een "significant en relevant nieuw element" heeft aangevoerd dat ten tijde van de oorspronkelijke beslissing niet beschikbaar was. Alleen als aan die voorwaarde wordt voldaan, volgt een tweede fase waarin de inhoudelijke argumenten van Mercedes worden behandeld.

De nieuwste ontwikkeling volgt op de opvallende wending rond de uitslag van de Grand Prix van Monaco, waarbij twee pitstraffen van Gasly uiteindelijk werden geschrapt.

Meerdere coureurs kregen tijdens de race een straf wegens het overschrijden van de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur in de pitstraat. Gasly ontving twee afzonderlijke tijdstraffen van vijf seconden, waardoor hij van een podiumplaats terugviel naar de zevende positie in de einduitslag.

De nieuwste ontwikkeling volgt op de opvallende wending rond de uitslag van de Grand Prix van Monaco, waarbij twee pitstraffen van Gasly uiteindelijk werden geschrapt. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine wist die sancties echter met succes aan te vechten. Het team presenteerde bewijs waaruit zou blijken dat de afstand die door het officiële tijdwaarnemingssysteem werd gebruikt in een van de meetsecties van de pitstraat niet overeenkwam met de lay-out van de pitstraat in Monaco. Formula One Management erkende vervolgens dat het systeem onjuist was ingesteld, waarna de stewards besloten beide straffen in te trekken en Gasly terug te zetten naar de derde plaats.

Dat besluit leidde direct tot vragen over andere coureurs die onder vergelijkbare omstandigheden een straf hadden gekregen.

Het is nog onduidelijk of Mercedes probeert de terugkeer van Gasly naar het podium ongedaan te maken, of dat het team zich richt op een herziening van de strafzaak rond Russell.

Hoewel de stewards formeel nog niet hebben vastgesteld dat de straf van Russell onterecht was, lijkt de erkenning van Formula One Management dat het tijdwaarnemingssysteem niet correct functioneerde erop te wijzen dat ook de Mercedes-coureur mogelijk ten onrechte werd bestraft voor een snelheidsovertreding in de pitstraat.

Russell kreeg aanvankelijk een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat. Tijdens een pitstop probeerde hij die straf in te lossen, maar de stewards concludeerden later dat dit niet op de juiste manier was gebeurd. Als gevolg daarvan kreeg hij een extra drive-through penalty, die hij na de laatste herstart van de race uitvoerde.

Door zijn nulscore in Monaco verloor Russell belangrijke punten in het wereldkampioenschap, wat extra zwaar woog in zijn strijd met teamgenoot Kimi Antonelli. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Door die gang van zaken viel Russell buiten de punten, terwijl hij eerder op weg leek naar een solide puntenfinish. De gevolgen beperkten zich niet tot Monaco alleen. Door zijn nulscore verloor Russell belangrijke punten in het wereldkampioenschap, wat extra zwaar woog in zijn strijd met teamgenoot Kimi Antonelli.

Daarnaast zouden nog twee teams bezwaar hebben gemaakt tegen wat momenteel geldt als een voorlopige uitslag van de Grand Prix van Monaco. McLaren bevestigde dinsdag al officieel protest te hebben aangetekend tegen het besluit om de straffen van Gasly terug te draaien.

Ook Oscar Piastri kreeg tijdens de race een straf, maar in tegenstelling tot Gasly werkte hij die sanctie wel tijdens de wedstrijd af. Door het herstel van Gasly's oorspronkelijke racetijd zakte Piastri uiteindelijk van de vierde naar de vijfde plaats in de definitieve klassering.

Red Bull Racing heeft niet bevestigd dat het eveneens protest heeft aangetekend tegen de beslissing van de stewards van vorige week, maar volgens informatie van Motorsport.com zou dat wel het geval zijn. Het team zou hopen de podiumplaats van Isack Hadjar te herstellen.

Hadjar schoof oorspronkelijk op naar de derde plaats nadat de straffen van Gasly waren toegepast, maar verloor die positie weer toen de sancties van de Alpine-coureur werden geschrapt.