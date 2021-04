Mercedes heeft 'geen illusies' na overwinning in Bahrein

Lewis Hamilton was drie weken geleden de sterkste tijdens de openingswedstrijd in Bahrein, al had de wereldkampioen wat geluk nodig bij zijn zegetocht. Zijn voornaamste tegenstrever, Max Verstappen, passeerde de Brit weliswaar maar die inhaalactie bleek niet door de beugel te kunnen. De Red Bull-coureur gaf de plek terug en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Zo werd het voor Mercedes een succesvol openingsweekend, ook Valtteri Bottas eindigde op het podium. Voor Mercedes-voorman Wolff is het echter niet zo dat zijn team daarmee automatisch beter is dan Red Bull.

“Het seizoen is op een spectaculaire manier begonnen en de eerste race was bemoedigend”, zei Wolff in zijn voorbereidende praatje op Imola. “Hopelijk is dit duel met Red Bull een voorbode op wat we komend jaar gaan beleven. We mogen dan misschien gewonnen hebben, maar we maken ons geen enkele illusie. Dit wordt geen makkelijk seizoen. We zijn in de korte runs nog altijd langzamer dan Red Bull, op dat vlak hebben ze gewoon een voorsprong. We zijn enorm aan het pushen om die achterstand te verkleinen, dat is iets waar we onvermoeibaar aan werken.”

Kwalificatie cruciaal in Imola

Komend weekend staat de Emilia-Romagna GP op het legendarische Imola op de planning, de plek waar Mercedes vorig jaar een een-twee scoorde. Wolff kijkt uit naar de wedstrijd van dit weekend: “Het is een historisch en iconisch circuit, echt een plek waar coureurs van genieten. Het is best smal waardoor inhalen lastig is. Daardoor ligt er iets meer focus op de strategie en de kwalificatie wordt cruciaal. We hebben vorig jaar genoten van de terugkeer in Imola en dat was nog specialer omdat we onze zevende constructeurstitel daar gewonnen hebben. We kijken uit naar de terugkeer op dit circuit.”