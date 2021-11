Mercedes: “Hebben Bottas nog nooit zo relaxed gezien”

Mercedes maakte begin september bekend dat het aan het einde van dit seizoen afscheid neemt van Valtteri Bottas en dat George Russell volgend jaar een rijderspaar gaat vormen met Lewis Hamilton. Bottas vond onderdak bij het team van Alfa Romeo, waar hij een contract voor meerdere seizoenen heeft getekend.

Sinds bekend is geworden dat Bottas deze winter gaat verhuizen, lijkt de Fin een stuk beter in zijn vel te zitten. De tweede man van Mercedes won op dominante wijze de Grand Prix van Turkije en was sinds de zomerstop drie keer de snelste in de kwalificatie, om daarnaast ook nog eens de sprintraces in Italië en Brazilië te winnen. De goede vorm is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat de Fin eindelijk zekerheid heeft voor de toekomst. Waar hij bij Mercedes telkens genoegen moest nemen met een jaarcontract, heeft Bottas bij Alfa Romeo meteen een overeenkomst voor meerdere jaren kunnen sluiten. “Het voelt bijna alsof er een last van mijn schouders is gevallen”, sprak Bottas zelf over zijn meerjarige overeenkomst bij het team uit Hinwil.

Op de vraag of Mercedes een andere Bottas ziet sinds hij bij Alfa heeft getekend, antwoordt Andrew Shovlin: “Valtteri is altijd al een snelle coureur geweest”, vertelt de trackside engineering director van Mercedes in gesprek met Sky. “Zoals hij al heeft aangegeven, wetende wat de toekomst voor je in petto heeft met een meerjarig contract, dat is nogal een ding.”

“Hij doet dit omdat hij houdt van het rijden en de auto doet het goed. Hij heeft een hoop plezier op de baan, dus we hebben hem nog nooit zo relaxed gezien als nu. Hij levert geweldig werk voor ons, dus wij zijn blij.”

Sterke start in Qatar

Ook in Qatar heeft Bottas dit weekend weer de smaak te pakken. De Fin was vrijdag de snelste man van de dag, alvorens hij zaterdag ook in de derde vrije training weer bovenaan eindigde: “Valtteri was snel over een enkele ronde en ook heel erg goed in de lange runs”, vervolgt Shovlin. “Als de auto goed werkt, dan zullen we hem ook wel goed werkend krijgen voor Lewis. Voor ons was het dan ook een bemoedigende vrijdag."

"Het is een nieuw circuit, je doet een hoop simulatorwerk, maar zodra je met de auto de baan op goed moet je altijd maar weer zien of het simulatorwerk overeenkomt met de realiteit. De auto doet het gelukkig erg goed. Hij presteert eigenlijk zoals we verwacht hadden. Daarnaast had Valtteri ook gewoon een heel goede dag, dus wij zijn er best blij mee.”