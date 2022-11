Mercedes had zaterdag een uitstekend tempo in de sprintrace op het Autodromo José Carlos Pace, desondanks blijft engineer Andrew Shovlin voorzichtig voor de hoofdrace op zondag. Dit omdat het dan wellicht warmer is, omstandigheden die beter zouden passen bij de RB18 van concurrent Red Bull Racing. “In de ochtendtraining voelden we ons niet geweldig, met veel oververhitting van de achterbanden”, zegt Shovlin tegen onder meer Motorsport.com. “Misschien hebben de koelere omstandigheden ons geholpen in de sprintrace. Bovendien reden we op de juiste band, dat heeft ook geholpen.”

Daarmee doelt Shovlin op het feit dat Max Verstappen op mediums reed, terwijl verder vrijwel iedereen softs onder de auto had. “Het hoeft niet te betekenen dat Red Bull niet wist dat de medium een slechte band was. Misschien wisten ze dat wel en wilden ze alvast een set kwijt zijn voor de hoofdrace, zodat ze dan niet twee sets van deze compound hoeven te gebruiken”, verklaart Shovlin. “Ik vermoed dat ze hebben gekozen tussen twee kwaden en dat dit de minst slechte keuze was.”

Shovlin heeft dan ook hogere verwachtingen van Red Bull in de hoofdrace. “Als de baan warmer is, dan verhelpt dat waarschijnlijk een aantal van hun problemen”, vervolgt hij. Waar de sprintrace zaterdag om 20.30 uur Nederlandse tijd begon, start de hoofdrace zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daardoor is het in de lange race vermoedelijk iets warmer dan in de sprint. “Red Bull leek moeite te hebben met de voorbanden, maar dat probleem zal zondag wat minder zijn. Bovendien zullen ze dan niet op de verkeerde band staan. Naast de softs moeten we namelijk allemaal de medium of harde band gebruiken. We verwachten dus een pittiger gevecht.”

“We hadden onszelf echter niet in een betere uitgangspositie kunnen brengen”, aldus Shovlin. “Het is geweldig om beide wagens vooraan te hebben. Onze race pace was recentelijk prima. Dus we zullen zien wat we kunnen doen, al verwachten we niets anders dan een heel, heel hard gevecht. We gaan echter keihard ons best doen voor onze eerste overwinning.”

