Hamilton verwacht 'nachtmerrie' met verkeer in kwalificatie Monza

In de laatste run van Q3 slaagde vorig jaar enkel McLaren-man Carlos Sainz erin om op tijd over de streep te komen voor een laatste ronde. De andere rijders kwamen allemaal te laat omdat ze in de opwarmronde te traag reden en elkaar hinderden, allemaal in een poging om de perfecte slipstream te krijgen op het supersnelle Monza.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi waarschuwde rijders vandaag dat coureurs die te traag rijden en anderen hinderen zullen worden bestraft. Er is ook een minimumtijd voor de opwarmronde. Lewis Hamilton denk echter dat het elkaar ophouden net voor de Parabolica ook zaterdag weer een probleem zal vormen. "Het wordt interessant. Ik hoor dat ze een minimumtijd zullen invoeren. Dat zou kunnen helpen, maar ik denk dat de laatste bocht nog altijd een nachtmerrie zal worden", stelde de wereldkampioen na in VT2 de snelste tijd te hebben gereden. "Iedereen wil daar een gat laten vallen, dus dat wordt hard werken."

Dat denkt ook McLaren-man Lando Norris. "Het wordt heel lastig, maar wellicht wel leuk om te volgen", blikt Norris vooruit. "Veel rijders zullen niet als eerste aan de ronde willen beginnen. Het is moeilijk om het juist te hebben. Je wil een slipstream te pakken krijgen, omdat dat hier veel helpt, maar je wil ook niet te dicht op je voorganger zitten en tijd verliezen in de bochten."

Terug naar Mercedes dan, dat de trainingen alweer als snelste afsloot. Als Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas goed door die Q3 komen, lijkt een nieuwe 1-2 op de startgrid in de maak. "Dit is best een hobbelige baan, dus het draait erom om de juiste balans te vinden met die hobbels", legt Hamilton zijn aanpak uit. "Dan is er ook de balans tussen de hoge snelheden en de trage bochten. Ik denk dat we nog enkele stapjes moeten zetten en dan denk ik dat we er zullen staan. Valtteri is hier ook heel snel en veel bochten zijn er niet, dus het is vaak nipt."

Bottas was ook tevreden met zijn eerste dag. "Ik voelde me de hele dag best goed, maar ik ben er zeker van dat we nog wat dingen kunnen verbeteren. Het grootste probleem voor mij was een gebrek aan stabiliteit achteraan. Er kan altijd nog wat bij. De vliegende ronde in de tweede training was niet zo goed van mijn kant."

