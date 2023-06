Mercedes boekte in Spanje zijn beste resultaat van het Formule 1-seizoen 2023 tot nu toe doordat zowel Lewis Hamilton als George Russell op het podium eindigde. Het tweetal werd respectievelijk tweede en derde achter Max Verstappen. Het resultaat suggereert dat de nieuwe onderdelen werken en er met de W14 een grote stap is gezet, dit na maanden van worstelen met het zeropod-concept. Maar in Brackley blijft men voorzichtig. In 2022 was het Duitse merk ook sterk in Barcelona, maar in de daaropvolgende races viel het weer naar achteren. Hierdoor is de formatie zich bewust geworden van het feit dat het zich nog niet moet laten meeslepen.

Wolff beschouwt niets als vanzelfsprekend, maar geeft wel toe dat Mercedes zich nu in een andere situatie bevindt en het geen herhaling lijkt van wat twaalf maanden geleden gebeurde. "Ik ben nooit optimistisch. Alleen dommeriken zijn optimistisch, maar over het algemeen voelt het anders dan vorig jaar", antwoordt de chef op de vraag van Motorsport.com of hij overtuigd is van de vooruitgang die in Spanje zichtbaar was. "Het stuiteren is niet weg. Het is interessant om te achterhalen waarom dat is, want in de laatste twaalf maanden hebben we al veel geleerd. Daarom ben ik wat voorzichtiger."

Mercedes dichter bij Red Bull

Hamilton leek de snelheid te hebben om de W14 op de eerste startrij te krijgen, maar werd in een van zijn laatste runs gehinderd door schade aan de auto die hij opliep na een botsing met Russell aan het einde van Q2. Tijdens de Grand Prix was het lastig om in te schatten hoe zijn vorm ten opzichte van Verstappen was, omdat Red Bull een groot deel van de race een andere strategie hanteerde. In de laatste stint reden beide heren op soft, toen leek Mercedes wel een paar tienden per ronde trager. Zowel Verstappen als Hamilton gingen op nagenoeg hetzelfde moment voor de snelste raceronde, waarbij de Brit achterstand opliep ondanks het voordeel van DRS.

Wolff schat het gat op een paar tienden, wat volgens de Oostenrijker een grote sprong is, gezien de eerdere achterstand. "Het is twee of drie tienden", vervolgt de teambaas. "Dat is een enorme stap. Het is alleen zaak het hoofd koel te houden, want vorig jaar leek in het Barcelona ook goed. Maar wanneer het traject de goede kant opgaat, zal het soms ook wat fluctueren. Er komen ook lastige momenten, maar ik ben blij met het verzette werk in Brixworth en Brackley."

Hij prijst ook het Mercedes-personeel dat de moed had om afscheid te nemen van het zeropod-concept en de auto anders aan te pakken. "Het getuigt van het harde werk dat de afgelopen maanden is verricht en van de moed om in de ontwikkelingsrichting te kiezen voor een compleet nieuwe voorwielophanging, vloer, chassis en andere onderdelen", aldus Wolff. "Het platform is, nu we dit beter begrijpen dan voorheen, meer solide om vanuit te ontwikkelen."

