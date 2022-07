Mercedes op grote achterstand: “We hebben geen idee waarom”

Mercedes hoopte stiekem dit weekend mee te kunnen doen om de overwinning in Frankrijk, maar in werkelijkheid is de achterstand op Ferrari en Red Bull nog groter dan in de afgelopen races het geval was. “We hebben een mooi updatepakket meegenomen naar Paul Ricard, waar het asfalt glad is. Dus we dachten: laten we de jacht openen”, zegt teambaas Toto Wolff over de verwachtingen die Mercedes voor dit evenement had. “Maar we presteren niet en hebben geen idee waarom.”

“Het lukt ons niet te achterhalen wat er mis is gegaan”, vervolgt Wolff. “We hebben geëxperimenteerd met verschillende achtervleugels: van bijna de grootste die we hebben, waarover Lewis Hamilton zei dat het als een parachute voelde, tot een kleinere versie. Met die laatste variant verloren we te veel snelheid in de bochten. Vervolgens hebben we geëxperimenteerd met de temperatuur van de banden. Je ziet nu wat het gat is. Als je me vooraf had verteld dat we met een achterstand van 0,7 tot 1,1 seconde zouden eindigen, dan was dat wel enigszins een klap in het gezicht geweest.”

Mercedes was vooral langzaam in de bochtige laatste sector, maar maakt die tijd niet goed op de rechte stukken. Dat duidt erop dat de aerodynamische efficiëntie van de W13 voor verbetering vatbaar is, al bevestigt Wolff dat niet. “Ik weet niet zeker of het daaraan ligt”, reageert de Oostenrijker. “Wat we wel zien, is dat we eerst totaal niet competitief waren in de eerste sector en vervolgens in de tweede run van Q3 daar de snelste waren. Het is duidelijk dat er iets aan de hand is, of het nou met de wind of banden te maken heeft, dat niet werkt op onze wagen. De auto bevindt zich op de limiet en de lijn tussen ‘hero en zero’ is heel dun, maar dat lijken we niet onder de knie te krijgen.”

Video: Onze terugblik op de kwalificatie in Frankrijk