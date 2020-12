Mercedes ontkent dat Sakhir GP 'shootout' is voor zitje in 2022

Door de positieve coronatest van Lewis Hamilton mag Russell dit weekend voor het eerst tijdens een Grand Prix-weekend instappen bij Mercedes. De jonge Brit is sinds eind 2016 onderdeel van het opleidingsprogramma van het team en wordt gezien als een van de toekomstige coureurs van de renstal. Het huidige contract van Russell met Williams loopt eind 2021 af en dat geldt ook voor het contract van Bottas bij Mercedes, waardoor een rijderswissel bij Mercedes in 2022 niet valt uit te sluiten. Dit weekend kunnen de verrichtingen van de heren uitstekend vergeleken worden, omdat ze in hetzelfde materiaal opereren. Geruchten dat dit ook meteen een shootout voor het Mercedes-zitje van 2022 is, wijst Wolff resoluut van de hand.

“Nee, absoluut niet. Ik heb dit gerucht ook gehoord, maar je kunt niet spreken van een shootout als het gaat om slechts één of twee races”, zo vertelde de Mercedes-teambaas. “Dat geeft je geen betekenisvolle data. Als George goed presteert, is het wel een indicatie dat hij op een dag in een goede auto komt te zitten en hopelijk meedoet om overwinningen en wereldtitels. Maar dat is nog ver weg. Dat weet hij ook, hij moet gewoon solide werk leveren, geen fouten maken en doorgaan met wat hij tot nu toe heeft gedaan. Er is geen shootout. Wij hebben het volste vertrouwen in Valtteri en zijn zoals altijd loyaal richting hem.”

Russell opende sterk in Bahrein door in beide vrijdagse trainingen de snelste tijd te noteren. Van de 22-jarige coureur werden volgens Wolff ook meteen goede prestaties verwacht, omdat hij een van de ‘hoogst aangeschreven jonge coureurs’ van dit moment is. De Oostenrijker ontkent weliswaar dat er sprake is van een shootout, maar erkent wel de GP van Sakhir nuttig kan zijn voor Mercedes. “We vergaren dit weekend, en misschien volgend weekend, data die ons meer informatie en begrip kan geven over de prestaties van George. We weten dat we volgend jaar met Lewis en Valtteri racen. Waar we in 2022 staan, hangt helemaal af van hoe ons eigen seizoen in 2021 verloopt, niet van George’s prestaties op een oval in Bahrein en wellicht in de seizoensfinale te Abu Dhabi.”