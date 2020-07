Hamilton verwacht meer spanning: "Dit circuit ligt Red Bull beter"

De Red Bull Ring is in de voorbije jaren geliefd jachtterrein gebleken voor het team van de naamgever, maar na twee krachtmetingen op dat circuit staat Mercedes 'gewoon' bovenaan. En niet zo'n beetje ook. De kloof is imponerend te noemen, zowel in de huidige WK-stand als ook op de baan. Met een krachtigere motor en het DAS-systeem lijkt het Zuid-Duitse merk andermaal een klasse apart te zijn.

De vraag is of dat op alle soorten circuits het geval is. Op de snelle Red Bull Ring - na Monza het hoogste percentage volgas - stond er geen maat op, maar hoe is dat op de iets 'langzamere' Hungaroring? De baan nabij Boedapest staat in de paddock bekend als 'high downforce' waardoor het gebrek aan topsnelheid bij Red Bull iets minder pijn zal doen. Juist daardoor is de Hongaarse GP een interessante graadmeter voor Verstappen en co. "Het zal in ieder geval heel anders zijn dan vorige week. Op dit circuit draait het veel minder om vermogen. Het draait hier allemaal om het complete downforcepakket van de auto", begint Hamilton zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com.

Meer tegenstand van Red Bull op 'compleet ander circuit'?

"Als we naar de voorbije jaren kijken, dan heeft Red Bull het hier vaak goed gedaan. Op circuits als deze en ook in Monaco lijken ze het beter doen dan elders, juist doordat het hier allemaal om downforce draait", vervolgt Hamilton. "Ik denk dat het veld op dit circuit sowieso iets meer in elkaar schuift en verwacht vooral een aardige strijd met Red Bull. We zagen tijdens de trainingen in Oostenrijk al iets van die potentie en ze zijn doorgaans sterker in de race. Ik denk dat dat hier nog meer het geval zal zijn. We zullen dit weekend dus op de toppen van onze kunnen moeten presteren om ze te verslaan."

Ook teamgenoot Valtteri Bottas kijkt dit weekend iets meer dan vorige week naar de formatie van de energiedrankengigant. "Dit is inderdaad een heel ander circuit. Bovendien hebben we tot nu toe nog maar op één baan gereden, dus de dingen die we hebben gezien weerspiegelen puur de krachtsverhoudingen van die ene baan", aldus de leider in de WK-stand. "Het is verder een feit dat we hier minder rechte stukken hebben en juist meer bochten, dat vraagt om meer downforce. Dat ligt Red Bull wel, ze zijn normaal vrij sterk in het type bochten dat we op dit circuit zien. Natuurlijk is onze snelheid van de voorbije weekends wel hoopgevend, we mogen dus zeker verwachten zelf ook weer sterk te zijn. Maar goed: het wordt wel interessant om te zien hoe we ons op zaterdag en zondag verhouden tot anderen op dit type circuit."

Hamilton: Mercedes W11 'beste F1-auto tot dusver'

Nog los van die krachtsverhoudingen en de bijzonderheden van de Hungaroring kan Hamilton wel alvast melden dat de W11 zijn beste Mercedes-bolide tot dusver is. "Om te beginnen denk ik niet dat ik nog nooit zo goed of zo makkelijk met een auto overweg heb gekund. Toto Wolff sprak bij onze voorgaande bolides van diva's, auto's waar je soms echt je handen vol aan hebt. Deze auto is meer verfijnd, daar hebben we vorig jaar ook hard aan gewerkt. We zijn natuurlijk nog maar op één circuit geweest en het blijft lastig om er een vlekkeloze ronde uit te persen - dat is nou eenmaal F1 - maar dit is zeker de beste auto die we tot dusver hebben gehad."