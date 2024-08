Mercedes geschrokken van tempo McLaren tijdens F1 GP Zandvoort

De Formule 1 Grand Prix van Nederland is relatief eenvoudig gewonnen door Lando Norris. De McLaren-coureur reed het hele veld op een hoop en eindigde maar liefst 22 seconden voor nummer twee Max Verstappen. Dit seizoen was het gat tussen de winnaar en de nummer twee op de finish nog niet zo groot. Mercedes, dat voor de zomerstop goed op dreef leek, kwam nauwelijks in het spel voor. George Russell eindigde op een zevende plek, met achter hem teamgenoot Lewis Hamilton. Beide coureurs waren verbaasd over het gemak waarmee Norris de race won.

"Ik was echt geschokt hoe snel McLaren was", vertelt Russell na zijn race. "Lando zag er enorm comfortabel uit. Dat was echt indrukwekkend om te zien." Ook Hamilton zag zijn voormalige werkgever excelleren in Zandvoort. "Het is te gek voor woorden hoe snel ze vandaag waren, echt indrukwekkend. 22 seconden voor Max is, wauw, echt heel veel."

De eigen race van Hamilton was naar eigen zeggen goed. "Het was heel leuk. We waren van plan om een tweestopper uit te voeren, vandaar dat we op de softs starten. De soft was volgens mij een goede band, het voelde beter dan de mediums in de vrije training. Ook de harde band was best goed, maar het was lastig in te schatten hoe ver ik kon gaan", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik zat op een tweestopper, maar ik dacht zelf dat een eenstopper ook had gekund, totdat ik me verremde. Ik kon daarna mijn eigen strategie uitvoeren. Als ik een eenstopper had gedaan - en dus de banden beter had gemanaged - dan had ik misschien een plekje verder naar voren gestaan."

Russell dacht even aan een podium

Waar Hamilton de banden aardig heel wist te houden, was dat voor Russell een ander verhaal. De jongere coureur van de twee had in het begin van de race nog aardig de snelheid te pakken, maar viel daarna weg. "Na de eerste paar rondes dacht ik dat een podium haalbaar was, al wist ik dat inhalen lastig ging worden", vertelt de man uit King's Lynn. Na de openingsfase verloor hij tot zijn eigen verbazing snel de aansluiting met de top. "We kwamen zes keer op rij op het podium en nu zitten we bijna een minuut achter de winnaar. Je verliest de performance niet zomaar, gisteren [zaterdag] kwalificeerden we ons nog als vierde en vandaag [zondag] hebben we duidelijk wat verkeerds gedaan."