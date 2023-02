George Russell mag F1-test Bahrein aftrappen voor Mercedes

Het Formule 1-circus is neergestreken op het Bahrain International Circuit voor de eerste collectieve afspraak van het jaar: de wintertest. Donderdag tot en met zaterdag wordt er drie dagen lang getest door de teams, die allemaal één auto mogen inzetten. Dat houdt tevens in dat de coureurs de beschikbare testtijd moeten verdelen, wat er in praktijk op neerkomt dat iedere vaste rijder ongeveer anderhalve dag de tijd krijgt om zich voor te bereiden op de seizoensstart. Die staat voor 5 maart gepland en wordt eveneens in Bahrein gehouden.

In navolging van diverse andere teams heeft Mercedes de verdeling van de testdagen nu ook uit de doeken gedaan. George Russell krijgt de eer om op donderdag als eerste plaats te nemen in de Mercedes W14, zo maakte het team woensdagavond bekend. De coureur uit King's Lynn rijdt alleen in de ochtendsessie, want 's middags mag teamgenoot Lewis Hamilton de nieuwe bolide aan de tand voelen in Bahrein. Op vrijdag zijn de rollen omgedraaid met Hamilton in de ochtend en Russell in de middag, waarna het team op zaterdag vasthoudt aan dezelfde verdeling als op donderdag: eerst Russell, gevolgd door Hamilton.

De wintertest in Bahrein is voor zowel Hamilton als Russell niet de eerste kennismaking met de Mercedes W14. Op 15 februari mocht Russell kort na de onthulling al een korte demo-run rijden met de nieuwe bolide. Teamgenoot Hamilton mocht twee dagen later instappen tijdens een filmdag in Silverstone, waarbij ook Russell weer even in de auto mocht klimmen. Van die filmdag heeft Mercedes inmiddels ook wat onboardbeelden naar buiten gebracht, die in de onderstaande video te zien zijn.

Video: Eerste meters voor Lewis Hamilton in Mercedes W14