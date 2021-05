Na twee zeges van Lewis Hamilton in Bahrein en Portugal heeft het team van Mercedes zowel bij de coureurs als de constructeurs weer de leiding in het kampioenschap in handen. Toch is het nog altijd de vraag hoe de nieuwe Mercedes zich daadwerkelijk verhoudt tot de RB16B van Red Bull, aangezien de lastige omstandigheden in Portimao afgelopen weekend opnieuw niet voor een echt representatief beeld zorgden. Mercedes reist dan ook met een gespannen gevoel af naar de volgende race in Barcelona, een circuit dat de teams door en door kennen en doorgaans een eerlijk beeld van de onderlinge verhoudingen weergeeft.

“We hebben genoeg om ons zorgen over te maken”, valt Andrew Shovlin, hoofd trackside engineering bij Mercedes, maar meteen met de deur in huis. “Het kan er behoorlijk warm zijn. Daarnaast is het asfalt er ook behoorlijk agressief en hebben de banden het er tamelijk zwaar. We komen net van twee circuits waar het behoorlijk fris was en waar het moeilijk was om de banden in het juiste window te krijgen.”

“Barcelona is iets meer als Bahrein op die manier dat je banden er altijd een beetje oververhit raken. En in bepaalde aspecten was Bahrein niet heel aardig voor ons. Dat is dus het voornaamste onderwerp waar we ons zorgen over maken.”

Net als in de voorgaande races verwacht Shovlin opnieuw een bijzonder spannend duel met het team van Red Bull: “Om eerlijk te zijn gaat het weer min of meer hetzelfde worden denk ik, er zal niets tussen zitten. Je zult de kwalificatie en de race niet kunnen voorspellen. Het gaat opnieuw dicht bij elkaar zitten en daar beginnen we ons steeds meer op in te stellen. Het hele jaar gaat zal het zo gaan zijn. Je moet vooral genieten van die onderlinge strijd en je er niet al te gek door laten maken. Het gaat een lang, zwaar seizoen worden namelijk.”

Horner: 'Formule 1 de grote winnaar"

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dit weekend in Barcelona weer een spannende strijd met Mercedes: “We krijgen langzaam maar zeker een beter beeld van onze sterke en zwakke punten, al heb ik altijd al gezegd dat we vier races nodig hebben voor we echt een duidelijk beeld hebben”, aldus de Brit. “We hadden in Portugal een vrij abnormaal baanoppervlak, extreme wind en koele temperaturen. Bij een vrij standaard Barcelona krijg je dan ook makkelijker onze sterktes en zwaktes te zien.”

“Wat we wel al kunnen zien is dat het iedere sessie ontzettend dicht bij elkaar zit. De grootste winnaar daarvan is de Formule 1 zelf. Als het zo in alle 23 races gaat zijn zal het er echt om gaan spannen.”

VIDEO: Mercedes evalueert de Grand Prix van Portugal