Mercedes blijft geloven dat Red Bull F1 op snelheid te kloppen is

Vooralsnog beleeft Mercedes een wisselvallig Formule 1-seizoen 2023. De W14 van Lewis Hamilton en George Russell voldeed in de eerste fase van het huidige seizoen niet aan de verwachtingen. Daarom nam het team in Monaco afscheid van de unieke zeropods om over te stappen naar een conventioneler ontwerp voor de sidepods. In Spanje leidde dat tot een dubbele podiumplek, gevolgd door nog een podium in Canada. Afgelopen weekend beleefde Mercedes in Oostenrijk echter weer een moeizaam raceweekend. Na alle tijdstraffen werd Russell zevende, terwijl Hamilton op P8 eindigde.

Toch behoudt Mercedes het geloof dat er meer uit de W14 te halen valt. Zo introduceert de renstal komend weekend in Silverstone een nieuwe upgrade met naar verluidt onder meer een nieuwe voorvleugel. Die moet helpen om de aerodynamische balans van de auto te verbeteren, vooral in langzamere bochten. Dat neemt niet weg dat er nog een behoorlijke achterstand overbrugd moet worden ten opzichte van Red Bull Racing en Max Verstappen, die momenteel een klasse apart zijn. Toch denkt Mercedes-chef Toto Wolff niet dat de Nederlander en zijn team onverslaanbaar zijn.

"Ik blijf erin geloven. Als ik dat niet zou doen, kunnen we net zo goed stoppen [met ontwikkelen], alles in 2024 steken en blij zijn met posities in de top-tien. Maar dat kun je niet doen", antwoordt Wolff op een vraag van Motorsport.com of Mercedes dit jaar nog op snelheid van Red Bull kan winnen. "Je moet gewoon blijven werken. We moeten deze slechte dagen zo positief mogelijk verwerken en proberen om terug te slaan en dichterbij te komen. We hebben races gehad waarin we redelijk gingen. Het gat met Verstappen in Montreal was volgens mij tien seconden, wat er veel bemoedigender uitziet dan hoe het in Oostenrijk was."

Het tegenvallende resultaat in Oostenrijk maakt Wolff niet ongerust. Hij ziet dit als een tijdelijk dipje, aangezien de pikorde onder de achtervolgers van Red Bull per race anders lijkt door de introductie van upgrades en karakteristieken van de bezochte circuits. "Wat we zien, is dat vooraan Max de constante factor is en dat het daarna tussen zijn teamgenoot, Aston Martin, Ferrari, Lando [Norris] met de upgrade en ons gaat. Het lijkt iedere race te veranderen en we kunnen tot nu toe nog geen echt patroon ontdekken. Wat ik hoor, is dat Ferrari en McLaren een upgrade hadden [in Oostenrijk] en dat kan een van de verklaringen zijn. Maar wij nemen er volgende week een mee."

Ongeluk zit in een klein hoekje

Toch lijkt Red Bull momenteel alles in huis te hebben om dit jaar alle 22 Grands Prix te winnen. Teambaas Christian Horner wil echter niet zo hard van stapel lopen, want hij weet dat ongeluk in een klein hoekje zit. "Vorig jaar zagen we bij de Britse GP dat Max met een brokstuk rondreed die de vloer verpestte en dat was zijn race. De marge tussen winnen en falen is een hele fijne, maar ik denk dat het team op een ongelofelijk niveau opereert", vertelt Horner. "Er is echter maar iets van slecht weer, pech of een lekke band nodig om de zaken er snel anders uit te laten zien. We moeten op de toppen van onze kunnen blijven presteren en zien hoe lang we deze reeks kunnen verlengen. We gaan met vertrouwen naar Silverstone, maar we zijn ons ook bewust dat het heel makkelijk is om een fout te maken en dat er gemakkelijk variabelen in het spel kunnen komen die soms buiten onze macht liggen."