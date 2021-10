Mercedes over gefrustreerde Hamilton: “We hebben een dikke huid”

Lewis Hamilton pakte dit weekend pole-position voor de Grand Prix van Turkije, maar vanwege een gridstraf moest de Britse veelwinnaar vanaf de elfde stek vertrekken. Met nog tien ronden te gaan lag Hamilton op de derde plaats, maar op dat moment had er al een flinke discussie plaatsgevonden over het juiste moment voor een pitstop. Terwijl de andere wagens binnenkwamen, vroeg Hamilton zijn team om buiten te blijven in de wetenschap dat de banden het nog steeds goed deden.

Mercedes deed daarna een poging om Hamilton de hele race buiten te houden, maar uiteindelijk werd toch besloten om met acht ronden te gaan nog binnen te halen. Dit tot frustratie van Hamilton, die terugviel tot de vijfde plaats en boos was over de verloren plekken en dat via de teamradio ventileerde. “Waarom hebben we die plek opgegeven?”, vroeg hij voordat hij toevoegde: “We hadden niet binnen moeten komen.” In de laatste fase van de race kwam Hamilton vervolgens nog onder druk te staan van Pierre Gasly, maar uiteindelijk wist hij de vijfde plaats vast te houden.

Mercedes F1-baas Wolff liet weten geen enkel probleem te hebben met de verhitte discussies: “Natuurlijk moeten we niet zo met Lewis communiceren, hij is in een auto aan het rijden met een snelheid van 320 kilometer per uur. Maar het is prima, natuurlijk. We zitten op één lijn, we hebben dit soort situaties al acht jaar. We hebben een dikke huid om een gefrustreerde coureur te begrijpen en het is een situatie die hij achteraf wel zal begrijpen.”

In Rusland zette Hamilton ook al vraagtekens bij de strategie van Mercedes. De coureur negeerde toen een oproep om in de pits te komen en dat bleek uiteindelijk een meesterzet die hem de overwinning opleverde. “We moeten gewoon werken aan de communicatie en zorgen dat we elkaar vertrouwen, uiteindelijk moeten we elkaar duidelijk kunnen maken waar we mee bezig zijn”, voegde Wolff toe.

Andrew Shovlin, engineering director bij Mercedes, verklaarde de frustraties te verwachten na de vijfde plaats, maar denkt dat Hamilton het na uitleg zou begrijpen. “Natuurlijk begrijpt hij het”, zei Shovlin. “Tijdens de race was hij op bepaalde momenten boos, hij dacht dat het podium haalbaar was en dat bleek niet zo te zijn. Daar zit natuurlijk teleurstelling in. Als je kijkt hoe we het gedaan hebben was dit een logische keuze voor het kampioenschap. Er komt een moment dat je geen risico’s moet nemen en je verlies moet pakken. Het is moeilijk om dergelijke beslissingen te nemen, maar daar moet je groot genoeg voor zijn.”

In het wereldkampioenschap heeft Hamilton nu een achterstand van zes WK-punten op Max Verstappen.