George Russell noteerde op de vrijdag van het F1-weekend in Miami de snelste tijd, waar teamgenoot Lewis Hamilton de dag afsloot op de vierde stek. Vanaf zaterdag kon het duo echter geen potten meer breken. In de race finishte het tweetal als vijfde en zesde, met Russell voor de zevenvoudig wereldkampioen. Ze waren echter geen moment in staat om Red Bull Racing en Ferrari bij te benen. Mercedes erkent nu geen flauw idee te hebben waar het enorme verval door veroorzaakt werd.

“Dat is een heel goede vraag, en een vraag waar we momenteel een antwoord op proberen te vinden”, bevestigt technisch directeur Mike Elliott in de Mercedes debrief-video. “De snelheid op vrijdag was het meest competitief van het gehele seizoen. Van vrijdag op zaterdag hebben we wat veranderingen doorgevoerd, maar dat waren eigenlijk heel kleine wijzigingen. De condities veranderden ook, dus we moeten alle data bekijken en er zoveel mogelijk lessen uit trekken.”

Tweeledig ontwikkelingsprogramma

De W13 heeft nog altijd veel last van porpoising. Naast de updates om het stuiteren onder de knie te krijgen, worden inmiddels ook nieuwe onderdelen geïntroduceerd om de snelheid van de wagen te verbeteren. Zo kwam er in Miami een nieuwe voorvleugel op de wagens. Deze programma’s lopen parallel, zo legt Elliott uit: “Het is belangrijk om twee dingen te scheiden. Enerzijds heb je de normale ontwikkelingsroute, anderzijds draait om het verhelpen van de problemen met het stuiteren en andere dingen die onze performance beperken. De nieuwe vleugels heeft ons qua snelheid zeker opgeleverd wat we ervan verwacht hadden. Het was een stap vooruit. Op vrijdagen doen we experimenten om porpoising onder controle te krijgen. We hebben veel data verzameld en onze engineers duiken daar nu in. Elke keer dat we met deze auto rijden leren we weer wat nieuws. Dat is ook het doel: de auto sneller begrijpen dan onze concurrenten.”