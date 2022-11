Mercedes heeft geen verklaring voor snelheid tijdens GP Brazilië

De eerste overwinning van George Russell kwam in een van de absolute klassiekers op de Formule 1-kalender. De man uit King’s Lynn werkte een vlekkeloze race af en won de wedstrijd voor teamgenoot Lewis Hamilton. Het was daarmee de eerste één-twee van Mercedes sinds de GP van Emilia-Romagna in 2020. Met de problemen van zowel Max Verstappen als Charles Leclerc was het een comfortabele middag voor Mercedes, dat daarmee van de hatelijke nul afkwam in 2022. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff zag dat zijn team vrijwel het hele weekend beschikte over het snelste pakket, maar begrijpt niet waar de voorsprong precies vandaan komt.

“Deze prestatie is een optelsom van de ontwikkelingen die we gedaan hebben aan de auto, het goede werk van het team gedurende het seizoen bij het verbeteren van de power-unit en alles wat daar omheen past”, zegt Wolff. “We hebben een positieve trend gezien de afgelopen races, maar domineren we weer? Nee, dat niet. Ik denk dat Abu Dhabi voor ons weer veel moeilijker wordt, onze auto is nog te draggy en we weten waarom. We weten waarom we beter worden. Weten we waarom we hier zo’n grote voorsprong hadden op de rest? Neen, dat weten we niet.”

Trots overheerst bij Wolff

Mercedes had aan het begin van dit seizoen forse problemen met porpoising waarna nog een groter probleem met de W13 aan de oppervlakte kwam. Het was de verklaring voor de matige prestaties van de wagen, maar Mercedes bleef zoeken naar verbetering. Die kwam in Austin met een update die een aardige stap voorwaarts opleverde. Hoe moeilijk die fase ook was, bij Mercedes bleef men altijd geloven in verbetering. “We hebben momenten gehad dat we dachten dat we het lek gevonden hadden, maar we hadden ook tegenslagen”, zegt Wolff. “Een weekend zoals in Spa was echt heel moeilijk. Het team geloofde echter dat we op de juiste route zaten, ondanks dat we nog niet wisten of het helemaal opgelost zou zijn. Het laat de gedrevenheid van dit team zien, ik ben zo trots op wat we bereikt hebben.”

Wolff was dit weekend zelf niet aanwezig in Brazilië. Het was pas de derde keer sinds hij in 2013 aan de macht kwam bij Mercedes dat hij een raceweekend liet schieten. Het is de eerste keer dat het team won terwijl de grote baas afwezig was. “Ik ben trots op de organisatie die we neergezet hebben, heel veel mensen runnen de boel en hebben ons de overwinning gebracht.”

