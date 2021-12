Mercedes: "Geen snelste ronde Hamilton bij zien van schade"

In de strijd om de eerste positie kwam Hamilton in de eerste bocht tussen Ocon en Verstappen te zitten. De Mercedes-rijder raakte de Fransman, waarbij de rechterzijde van de voorvleugel van Hamilton lichte schade opliep. Aan de Mercedes-pitmuur was dit meteen terug te zien in de data. "We verloren ongeveer een of twee tienden nadat Ocon over de rechterzijde van de vleugel reed. Daar kwamen we goed weg, want de schade was niet heel groot", zegt Shovlin. "Na de botsing met Max verloren we de hele rechterkant, dat scheelde ongeveer vier tienden."

De schade aan de voorvleugel was na het voorval met de Red Bull-coureur groter geworden, maar dat weerhield de zevenvoudig wereldkampioen er niet van om voor de snelste ronde te gaan uit. Uiteindelijk scoorde Hamilton het extra puntje en mocht hij ook de grootste bokaal in ontvangst. Bij Mercedes werd tijdens de GP druk overlegd over welke kant ze moesten opgaan. "Op dat moment hinkten we echt op twee gedachten. We zagen namelijk dat andere rijders worstelden met hun banden en de kans dat de vleugel op de auto bleef was niet heel groot. Het was een lastige beslissing. Ga je namelijk voor dat ene punt of kies je voor de veilige kant. Lewis wist maar al te goed dat hij met dat extra punt op gelijke hoogte zou komen [in het kampioenschap]." Shovlin zegt dat Hamilton uiteindelijk zelf de beslissing nam om toch voor de snelste ronde te gaan: "En dat kwam waarschijnlijk ook omdat hij de schade niet kon zien. Ik denk dat hij er beter over had nagedacht op het moment dat hij zich bewust was van de schade."

Lewis Hamilton botst op de achterkant van de Red Bull van Max Verstappen

Dankzij de snelste ronde en overwinning voor Hamilton reizen de Brit en Verstappen met een gelijk puntenaantal van 369,5 naar de seizoensfinale. De Grand Prix van Abu Dhabi wordt aanstaande zondag verreden.