In de eerste drie Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2022 toornden Ferrari en Red Bull Racing ver boven de rest van het veld uit. Mercedes kan zich vooralsnog niet mengen in de strijd om de overwinning, mede door de grote problemen met porpoising. Door de uitstekende betrouwbaarheid van de W13 hebben Lewis Hamilton en George Russell wel in alle races de finishvlag gezien. Daardoor staat het merk met de ster keurig tweede in het constructeurskampioenschap en staat Russell tweede bij de rijders, zij het op riante achterstand op leider Charles Leclerc. Toch hoeven we niet te verwachten dat Mercedes op korte termijn het gat dicht.

“Helaas zit er op korte termijn niets substantieels in de pijplijn”, bevestigt Russell. “Zoiets kan niet van de ene op de andere dag. Het heeft een aantal races nodig. Ik denk dat er wel wat kleine dingen aan zitten te komen. We maken geleidelijk stappen, maar we snappen ook dat onze rivalen hetzelfde doen. Het is daardoor voor de buitenwereld misschien niet goed te zien dat we progressie boeken omdat Ferrari en Red Bull ook beter worden.”

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff legt uit dat het team eerst de zwakke plekken van de W13 onder de knie wil hebben voordat er updates geïntroduceerd worden. Overhaast handelen kan averechts werken, waarschuwt de Oostenrijker: “We leren de auto kennen, we leren de banden begrijpen. Niets van wat we in Australië gedaan hebben, heeft aerodynamisch gewin opgeleverd of het stuiteren verminderd. Er is niets veranderd. Daarom heeft het totaal geen nut om updates mee te brengen, omdat je jezelf daarmee alleen maar meer in de war brengt. Misschien wordt het stuiteren wel erger als je meer downforce toevoegt. We bevinden ons nog middenin het leerproces.”

Werk aan de winkel voor Mercedes

Het ziet er naar uit dat Mercedes tijd nodig heeft om echt stappen te maken. Ondanks het gebrek aan perspectief voor de komende races verwacht Russell dat het team er later in het jaar weer staat: “Ik zou graag zeggen dat we enorm veel vooruitgang hebben geboekt, maar als je naar de rondetijd kijkt hebben we het gat naar Ferrari en Red Bull totaal niet verkleind. We weten dat we nog veel werk aan de winkel hebben. Ik heb vertrouwen dat we er weer bovenop komen. We weten dat de auto potentie heeft. Er zal hard gewerkt moeten worden om die potentie eruit te halen. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, dat gebeurt niet komende race, maar we komen er wel.”

