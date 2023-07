Mercedes hoopt dit weekeinde op Silverstone op herstel, nadat het afgelopen race op de Red Bull Ring slechts zevende en achtste werd met respectievelijk George Russell en Lewis Hamilton. De Britse coureurs hebben voor hun thuisrace de beschikking over een nieuwe voorvleugel. De update moet leiden tot een betere luchtstroom naar de vloer. Desondanks verwacht Toto Wolff geen wonderen van zijn team in de Britse Grand Prix.

“Ik ben er stellig van overtuigd dat we alle middelen hebben om ons te herstellen. We hebben een slecht weekend gehad in Oostenrijk. Deze auto’s zijn, niet alleen voor ons maar voor iedereen, onvoorspelbaar”, zegt Wolff. “We hebben dergelijke uitzonderingen ook gezien bij andere teams, zoals Ferrari en Aston Martin. En zelfs bij Red Bull is het met Sergio Perez op en neer gegaan. We hopen echt dat de Red Bull Ring voor ons een uitzondering was, maar het is ook weer niet zo dat we met superhoge verwachtingen naar Silverstone zijn gekomen. Het wordt geen rozengeur en maneschijn. We moeten de wagen nog steeds verbeteren.”

Wolff vertelt dat de grondeffectauto's die in 2022 zijn geïntroduceerd ‘heel anders’ moeten worden ontwikkeld dan de voorgaande generatie F1-wagens. “Volgens mij is er slechts één team dat het voor elkaar heeft”, refereert de Oostenrijker aan Red Bull. “Daarmee hebben ze een voorsprong opgebouwd en ze stoppen niet. De achtervolgers - Ferrari, Aston Martin, wij en soms Alpine - zitten allemaal heel dicht bij elkaar. We moeten de dominantie van het team dat op dit moment de maatstaf is op waarde doorbreken. Niemand van ons heeft een andere keuze dan de achterstand te overbruggen.”

F1-update: Onze terugblik op de vrijdag in Groot-Brittannië