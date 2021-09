Hamilton kan seizoen mogelijk zonder motorstraf afmaken

De beslissende fase van het Formule 1-seizoen 2021 is aangebroken. Per race neemt de kans op gridstraffen door motorwissels toe, aangezien veel rijders op de grens van het toelaatbare acteren. Red Bull Racing heeft al bevestigd dat WK-leider Max Verstappen later dit jaar nog een gridstraf zal moeten incasseren. De Nederlander moest een van zijn drie motoren afschrijven na de zware crash op Silverstone. Uiteraard wordt hier gekeken naar een circuit waarop inhalen goed mogelijk is. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko sluit niet uit dat de gridstraf in Rusland genomen wordt, aangezien Verstappen daar ook al een straf voor het incident met Hamilton in Monza moet inlossen.

Mercedes liet Valtteri Bottas in Italië overstappen naar zijn vierde power unit van het jaar. De Fin begon de race zodoende achteraan, ondanks zijn winst in de sprintkwalificatie. In hoeverre ook titelkandidaat Lewis Hamilton een vierde motor nodig heeft, is niet geheel duidelijk. Volgens teambaas Toto Wolff is dat geen zekerheid: “Nee, het is geen absolute must. Deze power unit draait nog heel comfortabel. De beslissing kan op elk moment genomen worden, maar op dit moment hebben we niet het gevoel dat het noodzakelijk is. Houdt dat in dat we niet naar een vierde motor grijpen? Nee. We kijken hoe de komende races uitpakken.” Hamilton voegde toe: “Op dit moment heb ik nog twee motoren. En het staat niet op de planning om een extra krachtbron te nemen. Hopelijk blijft dat zo, we zullen zien.”

Het is een lastige keuze voor de kampioensformatie. Enerzijds wil je in de stevige strijd niet achteraan hoeven starten, anderzijds is een DNF nog veel pijnlijker gezien de minimale verschillen. “Als je een DNF hebt, heb je vier races nodig om dat goed te maken”, rekent Wolff voor. “En dat is enorm veel. De ander kan het zich dan veroorloven om viermaal als tweede te finishen. Dan kan je gewoon op veilig gaan zonder aan snelheid in te boeten.”