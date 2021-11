Mercedes geeft niet op, maar overwinning in Brazilië is een must

Mercedes stelde zaterdag ietwat verrassend de eerste startrij veilig en kreeg daarmee hoop dat er een goed resultaat in zou zitten tijdens de Mexicaanse GP. Max Verstappen maakte echter al gauw korte metten met die gedachten toen hij bij de start de leiding pakte en vervolgens geen moment meer in de problemen kwam. Hij eindigde zestien seconden voor Hamilton, die tweede werd voor Sergio Perez in de tweede Red Bull Racing-bolide.

In het kampioenschap heeft Verstappen daardoor nu een voorsprong van negentien WK-punten. Er zijn dit seizoen nog vier races te gaan en het lijkt er steeds meer op dat de Limburger afstevent op zijn eerste wereldtitel. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff heeft echter benadrukt dat nog niemand bij zijn team zich gewonnen heeft gegeven, hij haalde een dominant optreden in Turkije aan als voorbeeld.

“Ik ben van nature realistisch, maar ik houd van deze sport en er kan nog van alles gebeuren”, verklaarde Wolff. “We gaan nooit van het circuit vertrekken met de gedachte dat we aan het verliezen zijn. Er zijn nog vier races te gaan, we kunnen nog vier keer winnen of vier keer uitvallen. We zullen blijven vechten. We hebben een geweldig team en onze auto was in Turkije echt exceptioneel, ik denk dat we kunnen winnen. Als je kijkt naar het telraam, sta ik natuurlijk liever op negentien punten voorsprong dan op achterstand. Maar zo is het nu eenmaal.”

Gevraagd of een overwinning in de Grand Prix van Brazilië een must wordt om ervoor te zorgen dat Verstappen niet nog verder uitloopt, zei Hamilton: “Ik heb altijd het gevoel dat ik elke race moet winnen. We hebben die extra punten nodig en mogen niet meer verliezen. We moeten de achterstand weer goed gaan maken. Dat was de vorige race het doel en dat was dit weekend ook zo. Ze zijn gewoon te snel op dit moment, we geven alles. Het is niet genoeg om de strijd echt met ze aan te gaan.”

Niet alleen in het rijderskampioenschap heeft Hamilton flink ingeleverd, ook bij de constructeurs is de voorsprong van Mercedes op Red Bull verdwenen. De marge is nog slechts een punt in het voordeel van de Silberpfeile.