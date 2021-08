Mercedes geeft Russell kans tijdens Pirelli-bandentest

Naast compleet nieuwe auto’s introduceert de Formule 1 volgend seizoen ook nieuwe grotere 18 inch velgen. Die moeten de huidige velgen van 13 inch vervangen. Voor die nieuwe velgen is bandenleverancier Pirelli druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe banden en die worden al het hele seizoen onder verschillende omstandigheden getest.

Dinsdag en woensdag is het de beurt aan Mercedes, McLaren en Ferrari om Pirelli te helpen. Mercedes maakt daarbij gebruik van de diensten van junior-coureur George Russell, die niet voor het eerst achter het stuur kruipt van een Mercedes. In 2017 reed Russell op de Hungaroring in een W08 en in 2019 testte hij in Bahrein en Abu Dhabi voor de zilverpijlen. Vorig seizoen verving Russell in Bahrein zelfs Lewis Hamilton tijdens een Grand Prix. Hamilton was toen uitgeschakeld met COVID en Russell werd uiteindelijk negende in de Grand Prix van Sakhir.

De test van dinsdag is vooral interessant omdat Mercedes druk bezig is met wie er komend seizoen naast Hamilton bij het team zal rijden. Russell is kandidaat, maar ook Valtteri Bottas maakt nog een kans op contractverlenging. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gezegd dat de beslissing waarschijnlijk in de zomervakantie zal worden genomen.

Ook McLaren en Ferrari komen in actie op de Hungaroring. Bij McLaren rijdt zowel Lando Norris als Daniel Ricciardo.