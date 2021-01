Mercedes geeft fabriek in Brackley een facelift

De faciliteit is al sinds 1999 in gebruik, de fabriek aan Reynard Park werd indertijd gebouwd voor het BAR Honda-team. In 2008 werd dat Honda F1 en weer een jaar later Brawn GP Uiteindelijk werd dat team in 2010 omgedoopt tot wat het nu is: het Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

In al die jaren was er niets gedaan aan de race bays, de montagedokken waarin de auto’s in en uit elkaar worden gehaald. De wagens die in die dokken werden afgemonteerd boekten in de loop der jaren in in totaal 115 overwinningen, 253 podiumplaatsen, 126 pole-positions en 79 snelste ronden.

“Deze race bays hebben door de jaren heen alles gezien”, schrijft Mercedes op Instagram. “Van euforische hoogtepunten tot de diepste dieptepunten en van de momenten van hoop tot de momenten van achter de oren krabben en de vraag ‘wat gaan we nu weer doen?’ We zijn er als team samengekomen, in moeilijke en feestelijke tijden.”

“Maar zoals een wijs persoon ooit zei: ‘Als je niet vooruit gaat, ga je achteruit’ en terwijl er één hoofdstuk in de geschiedenis van het team ten einde komt, begint er een nieuw en spannend hoofdstuk.”

Overigens heeft Mercedes twee fabrieken in Engeland: in Brackley worden de auto's gebouwd, de motoren komen uit de faciliteit in Brixworth.